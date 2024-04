El vóley misionero renovó a su cúpula dirigencial con el mismo desafío por delante: la reconstrucción del indoor | El Territorio

Norma Munich alcanzó la presidencia de la federación (FMV) asumiendo la tarea titánica de reorganizar a los clubes y equipos para revivir las competencias provinciales. Las instalaciones propias, otro problema a la vista

martes 30 de abril de 2024 | 10:56hs.

El vóley continúa en etapa de reconstrucción intentando dar el salto de calidad que le exigen los tiempos actuales. En este marco, el pasado sábado se llevó adelante la renovación de autoridades en la Federación Misionera -FMV- y Norma Munich (59) asumió la presidencia por los próximos cuatro años. Se trata de la continuidad del proyecto de la anterior gestión encabezada por José Torres en esta prematura federación que acumula apenas siete años de existencia. De hecho Munich, docente jubilada con actual trabajo en la asociación civil Automotokart de San Vicente, fue secretaria de la FMV en las dos comisiones directivas anteriores.

Siempre relacionada al vóley, Norma ahora tendrá la difícil tarea de sentar las bases para el relanzamiento de la disciplina indoor desde la ciudad de Posadas. La acompañarán en este camino el vicepresidente Roberto Saucedo (Cataratas Vóley de Puerto Iguazú) y la tesorera Gabriela Moyano (Fundación Siglo XXI de Puerto Rico). Además, los vocales serán Marcelo Aranda (Apóstoles Vóley), Melanie Pedrozo (Racing Club Posadas) y Eduardo Cardozo (Andresito Vóley).

“Tenemos un gran desafío por delante porque sabemos que hay una deuda importante con la competencias en todos los niveles de las categorías indoor”, remarcó Munich en diálogo con El Territorio. “Es por eso que dejamos las puertas abiertas de la federación para todos aquellos apasionados de la disciplina que quieran sumarse a trabajar para fortalecer lo hecho y apuntar al crecimiento”, remarcó, haciendo referencia a todas las variantes del vóley, el beach y el newcom.

Hoy la federación nuclea a 60 equipos y cuenta con 1200 afiliados entre jugadores, entrenadores y árbitros. La base está pero hay un dato preocupante: 40 de esos equipos no están bajo la órbita de clubes por lo que no cuentan con un espacio físico para los entrenamientos y tampoco con el apoyo económico necesario. “Sabemos que el problema está en el indoor porque hace años no se compite en la primera nacional o a nivel federado -a excepción de Las Brujas en la Liga Federal-.”, se sinceró la flamante presidenta.

“Creo que el principal inconveniente es la falta de concientización de parte de clubes, instituciones, técnicos y jugadores de la importancia de estar registrado dentro de una federación y hacer el aporte correspondiente”. “El sistema funciona con todos adentro. Una federación nacional se nutre de las federaciones provinciales y éstas de sus clubes, instituciones y equipos. Aún no logramos que se entienda que apoyar a una selección nacional no es sólo comprar un ticket para ir a la cancha a alentar y aplaudir al equipo…no es suficiente. El verdadero apoyo se notaría con el aporte de todos a través de sus clubes e instituciones”, agregó.

“Cabe aclarar que el jugador misionero federado automáticamente queda registrado en la federación nacional y de ese aporte el 80% va a hacia allá. Entonces si no hay federados y gente comprometida para la organización de la competencia en esas categorías, no hay competencia”, aseveró Munich, quien describió la tarea dirigencial. “Ser dirigente deportivo es una tarea ingrata. Se hace ad honorem y muy pocas veces se le agradece el esfuerzo y los logros obtenidos sino que más bien recibe críticas y reclamos por lo que falta o no se hace. Si bien las críticas son buenas cuando la intención es lograr la mejora, no siempre llega”.

Por último, la presidenta citó otro grave problema en la estructura. “La federación no cuenta con instalaciones propias y dependemos de los polideportivos municipales; además los clubes federados en nuestro deporte tampoco cuentan con canchas que estén siempre disponibles, especialmente de piso blando”. “Son muchos los factores que dificultan la tarea pero no quiero ser pesimista porque no es mi esencia. Hay maneras de lograr espacios, hay maneras de gestionar más clubes y jugadores comprometidos y estamos ahora en ese lugar, el lugar de gestionar, salir a golpear puertas, convocar a los amantes del vóley para soñar y trabajar juntos por el despliegue de la competencia con la participación de todos”, cerró.