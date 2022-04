Las Globitas volaron alto

domingo 17 de abril de 2022 | 11:15hs.

Las Globitas nuevamente marcaron la agenda del fútbol femenino tras concretar una exitosa gira por Buenos Aires donde jugaron con equipos de la talla de Boca.



Bajo la tutela de Héctor “Chino” Torres el plantel de 16 chicas entre 12 y 19 años disputaron desde el miércoles y hasta el viernes cuatro encuentros con las reservas de las Gladiadoras, Lanús, la UAI Urquiza y Huracán.



“Todos los partidos, a excepción de Lanús que jugó con la primera, fueron disputados por las inferiores de los clubes en dos tiempos de 40 minutos cada uno”, remarcó el Chino.



“El balance fue muy bueno porque nuestras chicas terminaron cansadas pero tuvieron resistencia gracias al trabajo que hicimos en dos meses con arena en la playa de El Brete”, agregó.



El contingente de las Globitas paró en un albergue de la zona sur bonaerense que lograron costear gracias a la venta de alfajores y arroz con pollo. Además, recibieron apoyo gubernamental y privado para el traslado y la indumentaria.



“La experiencia fue muy buena para el funcionamiento del equipo de cara a las competencias que se avecinan; las chicas vieron en otros equipos la rotación y los distintos esquemas de un fútbol más profesional”, siguió.

El misionero Martínez, DT de la primera de Boca, junto a Yamila y Chino Torres.

“También recibieron charlas de entrenadores gracias a la gestión de Yamila Rodríguez. Ella fue el puente para que entremos en Boca…fue enriquecedor todo porque hasta pudimos observar el entrenamiento del plantel de primera división”.



“Christian Meloni, DT de la selección sub 17, se presentó cuando se enteró que íbamos. Hay varias jugadoras que quedaron en carpeta”, cerró Torres.



Respecto a lo que viene, Huracán espera por el inicio de la Liga Posadeña; para ello se entrena en las instalaciones del club de Rocamora y del polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann.



Futuro en proyección

Con 19 años la posadeña Griselda Candia es una de las cartas importantes de Huracán. La delantera fue parte de la gira y pudo jugar unos minutos a pesar de una sobrecarga muscular que la tuvo a maltraer en los días previos.



Obviamente que nada fue impedimento para desplegar algo de lo que sabe en los campos porteños despertando la atención de Boca y Lanús. Ambos clubes se fijaron en su talento y la convocaron a mitad de año para una prueba definitiva. Las expectativas son altas.



“Soy zurda, me cuesta un poco manejar la derecha por lo que tengo que practicar y corregir otros temas como el cabezazo. Tengo velocidad y un buen panorama de juego”, se presentó Candia en diálogo con El Territorio.



“Mi expectativa a corto plazo es quedar en algún club para luego poder cumplir el sueño de llegar a primera. Más adelante quiero seguir creciendo y jugar en otros países, en la Selección”, aseguró la nueva promesa, quien a la hora de definir su juego no anduvo con vueltas: “Arranco de once, de punta y puedo cambiar de lado además de bajar para recuperar la pelota”.