Con marcada aceptación de los padres, continúan los operativos de vacunación en las escuelas

Se lleva adelante el Plan de Vacunación contra el Covid- 19 en las escuelas de Misiones; llegando así a la población objetivo, comprendida por los grupos de 3 a 11 años de 12 a 17 años. Se completa, además, calendario de vacunación obligatorio.

Thelma Rótoli, directora de la Zona Capital de Salud del Ministerio de Salud Pública de la provincia, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Es un trabajo conjunto que ya lo veníamos planificando con el Ministerio de Educación y Consejo General de Educación para poder trabajar en las escuelas para este tipo de operativo”.

“Lo que es Calendario Nacional de Vacunación se hace un aviso a los papás en los cuadernos de comunicación de que se va a estar vacunando para que los chicos concurran y lleven las libretas de vacunación. Lo que sí pedimos para la vacunación covid es el consentimiento de los tutores”, apuntó.

Además aclaró que en el marco del Calendario de Vacunación Obligatorio no es necesario que el padre esté presente, “si necesitamos la libreta para ver qué vacunas le faltan pero los papás están aceptando la vacuna anticovid, ya estamos haciendo segundas dosis. Hicimos más de 120 escuelas y a partir de los 12 años ya podemos aplicar la dosis de refuerzo”.

“Estamos aplicando la vacunación antigripal a los grupos de riesgo y es importante que sepan que se pueden poner todas las vacunas juntas, no hay problema”, refirió.

Rótoli detalló que a partir de los 3 años se aplica la Pfizer, a partir de los 5 años la Sinopharm y mayor de 13 la Pfizer, “rn los chicos no podemos hacer esquemas heterólogos, o sea, no podemos mezclar, no podemos mezclar lo que es virus inactivado con vacunas de ARN mensajero”.

“Las vacunas que generalmente estamos aplicando son la triple viral, que es la del ingreso escolar, en los adultos también estamos haciendo la campaña de sarampión y la rubiola, la hepatitis B, la triple A celular, que es la bacteriana. Todo abril vamos a estar vacunando porque como tenemos también la vacuna antigripal, aprovechamos y ya vamos con todo”, subrayó.