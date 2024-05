Las lluvias y falta de recursos complican la reparación de caminos en Fracrán y Pozo Azul | El Territorio

Sacar la producción o incluso realizar trámites se dificulta por el estado de los accesos. Desde las comunas apuntan a la escasez de presupuesto.

martes 28 de mayo de 2024 | 18:15hs.

La situación es compleja en las zonas rurales. Foto: Carina Martínez.

En los municipios de San Pedro, Pozo Azul y Fracrán la situación genera preocupación y malestar entre los productores que al momento de transportar los productos, en estos meses de hoja verde de yerba mate, se encuentran con muchas complicaciones por el mal estado de los caminos rurales. Desde las comunas, en tanto, afirman que no cuentan con recursos para atender la demanda y lo poco que logran reparar se deteriora con las lluvias. “Nuestros caminos casi en su totalidad son de tierra colorada, más de mil kilómetros, tenemos muy pocos kilómetros entoscados, la lluvia azotó con todos los caminos. Estamos muy complicados, no tenemos máquinas viales y no tenemos recursos”, indicó el intendente de Fracrán, Juan Fernández.

Aseguró que hay predisposición y están en conocimiento del drama del colono al momento de sacar la producción, pero que no hay dinero que permita alquilar equipos viales. “La demanda es mucha, obviamente entendemos al colono que tiene que sacar su yerba, por ejemplo, lo ideal sería poder entoscar para que no tengan limitaciones cuando se larga la lluvia. Este año logramos alquilar una motoniveladora y un vibrocompactador, no tenemos camión, se avanza muy despacio y se complica con las lluvias y el transito”, señaló Fernández.

Dificultades diarias

Lo mismo ocurre en Pozo Azul. “Ya no podemos salir caminando, es una lucha todos los días para mandar a mis hijos a la escuela, son casi dos kilómetros de tierra que están intransitables”, manifestó Lucas Müller, vecino de paraje Mondori, en Pozo Azul, y representa el reclamo de cientos de familias que se encuentran con complicaciones al momento de transitar.

En dicha comuna, el principal inconveniente para dar respuestas, es la falta de recursos económicos, tratándose de un municipio fundado hace más de 6 años que aún no fue incluido dentro de la coparticipación, pese a los reclamos y pedidos realizados ante el gobierno provincial. Esta preocupante falta de respuestas impacta de manera negativa en el progreso del lugar.

“Nosotros estamos muy complicados, la gente reclama, necesita los caminos, pero no hay recursos. No podemos alquilar maquinarias. Trabajamos con los equipos que tenemos y cuesta mucho llegar con los costos. Nuestro presupuesto mensual no supera los 20 millones, de los cuales 9 millones solo tenemos en sueldos”, dijo el intendente Edgar González. Y solicitó: “Es fundamental que pasemos a recibir coparticipación, así como los demás municipios, realizamos varios pedidos sin obtener respuestas. Acá cuesta mucho todo, tenemos que atender las demás problemáticas en salud y social. Es desesperante”.