Celebraciones varias para este Domingo de Ramos

domingo 10 de abril de 2022 | 9:00hs.

Hoy se comienza a vivir la Semana Santa. El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa, con el recuerdo de las Palmas y de la Pasión, de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la Pasión.



En Posadas, la procesión comenzará en la Plaza San Martín a las 18 y finalizará con una Santa Misa en la Catedral presidida por el obispo Juan Rubén Martínez.



En la previa, el obispo comunicó que ‘‘muchos al escuchar: Semana Santa o Pascua, lo asocian solamente a vacaciones o a diversión. Como muchos contemporáneos de Jesús, no captan ni entienden el sentido profundo y la posibilidad que Dios quiere regalarnos de vivir la conversión y la Pascua. Hoy corremos el riesgo de que el secularismo nos lleve a vaciar de contenido aquello que celebramos. El secularismo es una forma de ateísmo práctico. No discute la existencia de Dios, la omite y vacía de valores que son fundamentales a la dignidad humana’’. En esa línea remarcó que ‘‘no está mal que algunos quieran tomarse un descanso de la rutina diaria, pero esto debe convivir con nuestro compromiso cristiano de participar y vivir la Pascua y las celebraciones, pararenovar la fe’’.



En la Carta dominical que tituló La Gran Semana, recordó que ‘‘este tiempo fuerte de Semana Santa y Pascua es una oportunidad para que todos, pero especialmente los cristianos y en particular aquellos que tenemos distintas responsabilidades dirigenciales y sociales, realicemos un profundo examen de conciencia, sobre cómo vivimos el llamado a la santidad, en el servicio de nuestra condición de ciudadanos. Acompañar a Jesucristo, el Señor, en estos días implica internalizar el camino, la verdad y la vida que el Señor quiere darnos’’.



Por otro lado, en el Santuario Nuestra Señora de Loreto también habrá misa hoy a las 18, como otro de los lugares de fe icónicos y se rezará de manera especial por los Jóvenes.



Asimismo, Oberá plantea, entre otras celebraciones, una nueva edición del Vía Crucis de Migrantes y Refugiados de las Colectividades junto a la Misa Bendición de Ramos. El evento será como todos los años, comenzando con la Bendición de Ramos frente a la Colectividad Japonesa y luego realizando el circuito por las diferentes casas típicas a modo de estaciones y rezando en el idioma original de cada colectividad. El recorrido finaliza frente al Pabellón Argentino, y luego tendrá lugar la santa misa en el pabellón de espectáculos “Norguss Jacob”.



El Vía Crucis de Migrantes y Refugiados es organizado por la comunidad de la parroquia Cristo Rey con la coordinación de Fátima Da Silva y del padre Eduardo Ciril, en conjunto con la Municipalidad de Oberá y la Federación de Colectivid