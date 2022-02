La Fórmula 1 no correrá en Rusia este año

viernes 25 de febrero de 2022 | 10:20hs.

Bombas y tropas rusas golpearon a Ucrania en la primera jornada completa de la invasión, y los gobernantes del mundo empezaron a ajustar una respuesta que castigue a la economía rusa y sus líderes. En el deporte también se empezaron a tomar medidas en torno a lo sucedido, y es así que la final de la Champions League, que estaba previsto que se juege en San Petesburgo (Rusia) se trasladó a París. En ese sentido, en las últimas horas se conoció la decisión de la Fórmula 1 de no correr el Gran Premio de Rusia.

La carrera de F1 estaba prevista para el 25 de septiembre en el resort de Sochi sobre el Mar Negro, pero la conducción de la serie decidió que sería “imposible” realizar el Gran Premio luego de discutir el asunto con los equipos y la FIA, el organismo rector. El equipo estadounidense Haas abandonó el auspicio de la empresa rusa Uralkali durante las pruebas de pretemporada en Barcelona. Nikita Mazepin, de Haas, es el único piloto ruso de F1 en esta temporada.

“Observamos los sucesos en Ucrania con tristeza y estupor, y deseamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual”, dijo la F1 en un comunicado el viernes. “F1, la FIA y los equipos discutimos la posición de nuestro deporte y la conclusión es, incluyendo el punto de vista de todas las partes interesadas pertinentes, que es imposible realizar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”.

Los pilotos y las escuderías

Durante la jornada del jueves varios pilotos de la máxima categoría se expresaron al respecto, uno de los primeros fue Sebastian Vettel, quien adelantó que de correrse en Rusia él no participaría.

El cuatro veces campeón mundial dijo que no correría en el Gran Premio de Rusia luego que Rusia lanzó el jueves una ofensiva en Ucrania, bombardeando ciudades y bases militares. “Me desperté esta mañana conmocionado por las noticias. Creo es terribe ver lo que está pasando. Si miras el calendario, hay una carrera programada en Rusia", dijo Vettel el jueves durante los tests de pretemporada en Barcelona.

“En mi opinión, yo no debo ir, no iré”, añadió el piloto de Aston Martin. "Me parece un error correr en el país. Lo siento por la gente inocente que están perdiendo la vida, asesinados por razones estúpidas bajo un liderazgo extraño y loco”.

“Mi deseo es que alguna manera toda esta situación acabe pronto. Nos vamos a reunir entre todos esta noche, para tratar de entender y cómo responder a la mismo”, dijo el jefe de Ferrari Mattia Binotto. Pero la invasión rusa a Ucrania tuvo una repercusión inmediato en el paddock.

Haas anunció que eliminará el patrocinio de la compañía rusa Uralkali y correrá con monoplazas pintados únicamente de blanco en el último día de pruebas. Haas no sólo recibe fondos de Uralkali, sino que es la escudería del piloto ruso Nikita Mazepin.

Los Haas suelen lucir los colores rojo, blanco y azul, asemejando la bandera de Rusia. Haas informó que Mazepin conducirá en los tests del viernes. Mazepin y el jefe Haas Gunther Steiner cancelaron las ruedas de prensas que se habían agendado para el jueves.

Vettel, por su parte, lidera la asociación de pilotos, pero señaló que el grupo no ha hablado sobre el tema. “Estoy seguro de que es algo que hablaremos", dijo el alemán de 34 años. “En lo personal estoy aturdido y triste de ver lo que está pasando, así que ya veremos lo que se hará, pero creo que he tomado mi decisión”.

El reinante campeón Max Verstappen se mostró de acuerdo con Vettel, pero se quedó corto en cuanto a renunciar a competir en Rusia. “Creo que cuando un país está en guerra no es correcto ir a correr ahí", dijo el neerlandés. “Pero es únicamente lo que yo piensa, será toda la parrilla la que decididirá qué hacer”.

El español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, añadió: “Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, pero desde luego que al final la Fórmula Uno decidirá lo mejor”.

El director ejecutivo de Williams Jost Capito instó a la F1 actuar con sapiencia. “Es una situación muy triste y nuestros pensamientos están con las personas involucradas", dijo. “Nosotros pensamos en el rendimiento de nuestros monoplazas cuando hay gente que teme perder sus vidas. Tenemos que tener eso en cuenta y todos estamos de acuerdo en ello ... (la F1) tomará la decisión correcta y adecuada para todos nosotros”.

La invasión rusa de Ucrania llegó a las afueras de la capital el viernes después de lanzar ataques aéreos a ciudades y bases militares y enviar tropas y tanques desde tres direcciones.