Puerto Iguazú entre las localidades turísticas con más alta demanda para el fin de semana largo

Los principales destinos turísticos argentinos reportaron altísimos niveles de reservas hoteleras para los cuatro días de este fin de semana largo, por los feriados de carnaval, según autoridades provinciales y municipales que esperan despedir el verano con ocupación plena, shows musicales y buen clima.

Tras coincidir en que lograron una temporada estival "muy exitosa", los funcionarios consultados por las corresponsalías de Télam afirmaron que las reservas hoteleras estaban entre el 80 y el 95% en la costa, las sierras, Puerto Iguazú y en localidades cordilleranas desde la Puna hasta la Patagonia.

Puerto Iguazú, el mayor centro turístico de Misiones, informó de un 91% de reservas sobre sus 15.000 plazas para este fin de semana largo, lo que genera entusiasmo para el sector turístico de la provincia, que además superó en febrero las visitas al Parque Nacional Iguazú con respecto a enero último.

El presidente del Ente Municipal de Turismo Iguazú (Iturem), Leopoldo Lucas, precisó a Télam que "se visualiza una buena cantidad de reservas de grupos turísticos que vienen de distintos puntos del país, como Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, entre otros".

Este destino espera "alrededor de 25.000 visitantes durante este fin de semana largo, que suele ser siempre una de las temporadas más altas que tenemos", añadió.

Esta situación no es nueva, y no sorprende a los misioneros, puesto que tradicionalmente el feriado por carnaval suele ser uno de los fines de semana extra largo más importantes para el destino Iguazú. Si bien esta fecha festiva el año pasado no llegó a los números a los que los operadores turísticos acostumbraban, marcaron una tendencia que este año se afianza con el pasar de los días.

Ante esot, desde el Parque Nacional Iguazú recuerdan a los visitantes que el horario de atención al visitante es de 8 a 18 horas. Cada una de las personas que busque disfrutar de una de las 7 maravillas del mundo debe exhibir el pase sanitario o esquema de vacunación de covid completo, al momento del ingreso al área protegida. Si bien es un espacio al aire libre y no es obligatorio el uso de barbijos, el pase sanitario sí lo es.

Cabe destacar que las entradas al Parque son adquiridas únicamente por el sistema de venta online, ingresando a la página https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques, donde cada visitante seleccionará día y horario de visitas que debe respetar.

Asimismo es importante tener en cuenta que si bien el área protegida no tiene un cupo de ingresos, está vigente el plan de usos públicos donde se contempla la capacidad de carga de los senderos, es por ello que se permite un máximo de 7.000 personas diarias por el impacto ambiental que se genera.

El panorama en otras provincias

En la provincia de Buenos Aires, más de una veintena de distritos se organizaron para este festejo tradicional que dinamiza las economías regionales y ya generó una ocupación hotelera de un 90% en promedio, con ocupación plena en algunos destinos, según el Ministerio de Producción. Los festejos empezarán desde este viernes y se extenderán hasta el martes siguiente, en el marco de una temporada de verano que ya se inscribe como la mejor de los últimos diez años.

El jefe de esa cartera, Augusto Costa, dijo a Télam que "este fin de semana de carnaval se posiciona como otro récord con ocupaciones en varios municipios plena y en otros rondando el 90%". "Con el trabajo que realizamos con herramientas como Previaje y ReCreo estamos dándole un fuerte impulso a estas fiestas en toda la provincia de Buenos Aires, como dijo el gobernador (Axel Kicillof) en el anuncio del Plan 6x6", añadió.

Numerosas localidades bonaerenses presentan propuestas para los carnavales, entre ellas Roque Pérez, General Madariaga, General Villegas, Guaminí, Carmen de Areco, Coronel Pringles, Villarino, Dolores, Colón, Hipólito Yrigoyen, Adolfo Gonzáles Chaves, General Pinto, Monte Hermoso, Ayacucho, Tigre, Olavarría, Tornquist, Saladillo, Monte y 25 de Mayo.

Entre los destinos veraniegos bonaerenses, en el balneario de Monte Hermoso, que dispone más de 3.500 plazas, su secretario de Turismo, Franco Gentili, afirmó que contaban "ya entre un 90% y 95% de reservas".

Desde la comarca de Sierras de la Ventana, el subdirector de Turismo, Gustavo Sandoval, dijo que tenían reservado el 90% de las 7.500 plazas en las localidades comarcales: Villa y Sierra de la Ventana, Saldungaray, Tornquist y Villa Serrana la Gruta, y estimó que estarán "con una ocupación del 100% para el fin de semana largo".

En Córdoba, que cuenta con unas 120.000 plazas hoteleras y parahoteleras, "las reservas promedian entre el 85% y el 90%", manifestó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, con lo que coincidió su par de la Cámara de Turismo de esa provincia, José González, quien dijo que esperan "un muy buen fin de semana".

El Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza indicó que en esta provincia "las reservas rondan el 85%", sobre unas 45.000 plazas registradas, además de cientos de alojamientos no registrados y casas particulares que reciben amigos y familiares.

Desde San Rafael, el destino más elegido de Cuyo este verano, la comuna informó que las reservas "ya están por encima del 95% lo que anticipan un lleno total", en sus 9.500 camas turísticas.

En la vecina San Juan, con unas 8.000 plazas, las reservas hoteleras estaban en el 85%, según el Ministerio de Turismo provincial, por encima del 80% que tuvo en el mismo feriado del año pasado. Un informe de esa cartera precisa que "los departamentos más elegidos son Calingasta en la cordillera andina con el 100% de reservas, Iglesia con un 93%, Valle Fértil en un 91%, Jáchal con el 82% y por último el Gran San Juan con el 53%".

También en Cuyo, la Cámara de Turismo de San Luis anunció que se espera una ocupación hotelera del 90% sobre sus 35.000 plazas habilitadas, con Villa de Merlo, Potrero de Los Funes, San Luis capital, Trapiche y Carpintería, como los destinos más elegidos.

En la zona litoraleña, voceros del Ente Turístico Urbano de Rosario (Etur) dijeron que el nivel de reservas hoteleras oscila entre el 85% y el 90% sobre unas 15.000 camas de esa ciudad santafesina. Desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario precisaron que el precio promedio de tres días en una habitación doble es de 22.500 pesos.

En la misma región, Entre Ríos tenía reservadas un 95% de las 50.000 plazas hoteleras y extra hoteleras, sin contar casas y departamentos de alquiler temporario. Las expectativas son buenas tanto para el corredor del Uruguay, el del Paraná y el central de la provincia, donde las localidades con carnavales presentan una mayor demanda turística.

En la Patagonia, su principal centro turístico, San Carlos de Bariloche cuenta con 38.000 plazas. Su secretario de Turismo, Gastón Burlón, dijo que "las expectativas son muy buenas, como en realidad tuvimos todo el verano, en febrero tuvimos un 90% de ocupación y estimamos que ahora, en fin de semana largo, llegar de nuevo a un 97 % como tuvimos durante todo el mes de enero". "Tuvimos una gran temporada de verano, creo que fue histórica, según nuestros datos nunca habíamos llegado a tener estos números de ocupación tan constante", agregó.

Río Negro tiene también un alto nivel de reservas en Las Grutas, con un 90%, aunque sobre unas 44.000 camas en hotelería y alojamiento informal. El presidente de la Cámara de Comercio local, Walter Sequeira, afirmó que desde diciembre el balance para la reserva y la ocupación hotelera es muy positivo y que el PreViaje "tuvo una incidencia excepcional dentro de las economías regionales", a lo que agregó que "hay hoteles que ya cuentan con reservas hasta el mes de abril".

El Ministerio de Turismo de Neuquén informó que las reservas hoteleras para el fin de semana de carnaval ascienden al 80% de sus 30.000 plazas, y que los destinos turísticos más elegidos son Villa La Angostura con el 85% de reservas de un total de 4.384 plazas, y San Martín de los Andes, con el 85% sobre 6.607 plazas. Les siguen Aluminé con el 81% de sus 533 plazas; Huinganco con el 90% de 129 plazas; Las Ovejas, 84% de las 80 plazas; Varvarco con el 90% de 62 plazas, y Copahue con el 71% de sus 679 plazas.

"Si bien los datos son preliminares, el nivel de reservas es muy alto para muchos de los destinos turísticos de Neuquén, que continúan con altos niveles de ocupación durante el mes de febrero", precisa un comunicado oficial.

Más al sur, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Leonardo Gaffet, aseguró que "los destinos turísticos están casi todos completos y con un alto nivel de reserva para el próximo fin de semana largo de carnaval", en las más de 15.000 plazas disponibles.

Gaffet reveló que "como característica de esta última temporada, hemos notado mucho turismo de recorrido, es decir, turistas que viajan mucho para conocer y se detienen donde consiguen alojamiento".

En el Noroeste Argentino, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Dimécola, aseguró que las expectativas para este fin de semana largo de carnaval "son muy altas" y las reservas y ocupación están en niveles "muy buenos". "Lo que ocurre de cara a este fin de semana largo es una muy buena manera de cerrar la temporada, que registró porcentajes de ocupación altos y récords", sostuvo el empresario, y consideró que "marzo va a venir muy bien y la tendencia sigue para abril".

En la provincia más norteña del país, Jujuy, con 12.000 plazas hoteleras, esperan un gran número de turistas para el fin de semana extra largo de carnaval, con reservas hoteleras completas desde hace varios días, afirmó el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy Federico Posadas. "Febrero está siendo récord y seguramente tendremos un carnaval récord para la actividad turística con una ocupación plena de la hotelería desde mañana en las cuatro regiones de la provincia (Quebrada, Valles, Yungas y Puna)", señaló el funcionario y apuntó que debido a la demanda de alojamiento se habilitaron casas de familias.

El presidente de la Asociación de Turismo de Quebrada y Puna Jujeña, Matías Pemberton, precisó que "el mayor centro emisor de turistas es el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) pero va a venir gente de todo el país a Jujuy".