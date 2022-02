Un misionero en ‘El Marginal’

domingo 20 de febrero de 2022 | 2:30hs.

El actor y realizador misionero Gonzalo Giménez es parte del elenco de ‘El Marginal 4’, la última entrega del exitoso drama carcelario creado por Sebastián Ortega e Israel Adrián Caetano y que tuvo su estreno mundial en enero en la plataforma Netflix.

En la serie interpreta a un guardiacárcel que tiene a su cargo la vigilancia, traslado y seguridad de los peligrosos y célebres internos de la prisión de Puente Viejo.

Giménez, oriundo de Puerto Iguazú y que se radicó en Buenos Aires hace diez años para proyectar su carrera en el arte audiovisual, participa también de la quinta temporada de esta saga con acción y tensión en alta escala y, que ya está grabada si bien aún no se confirmó fecha de emisión.

“El rodaje fue una experiencia de la que aprendí muchísimo”, contó Giménez, en una entrevista con el programa Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7, acerca de esta incursión en el taquillero título que tiene entre sus filas a Juan Minujín (Pastor), Nicolás Furtado (Diosito), Claudio Rissi (Borges) y Gerardo Romano (Antín), entre otros.

El iguazuense relató que a ‘El Marginal’ llegó mediante un autocasting que grabó en diciembre de 2020 en medio de la cuarentena y que la producción lo contactó el año siguiente, mientras estaba desarrollando otros proyectos, y que las temporadas 4 y 5 se filmaron juntas.

“Seleccionan tres guardiacárceles que íbamos a tener una participación pero que no influye en el recorrido de la historia, me han tocado escenas de acción y otras de textos; es decir que me iban a llamar para algunos momentos”.

Y siguió: “Claro que uno quiere protagonizar o tener mayor recorrido dentro de cualquier proyecto y acá me tocó entender que sólo iba tener una participación breve, un bolo como se dice en cine. Y bueno estaba preocupado por hacerlo realmente bien ya que es una serie muy vista y una producción gigante. Y fui cayendo más cuando las personas de mi entorno me decían ‘¡qué bueno lo que hiciste!’ o ‘te vi en El Marginal, es que la serie tiene una repercusión inmensa’”.

De su trabajo en el set, remarcó que, “fue una gran oportunidad, aprendí mucho de ver cómo se maneja una gran producción como es ‘El Marginal’ porque estoy estudiando cine de manera autodidacta y me sirvió mucho para observar y entender cómo se mueve ese gran engranaje”.

En tanto, sobre su papel refirió, “son escenas de acción y cuando hay contacto físico hay que cuidar al compañero y al mismo tiempo ser completamente creíble, es todo un desafío”.

El guión lo llevó a compartir escenas con Minujín, Rissi como Borges y Ariel Staltari, entre otros. “Me sentí muy cómodo trabajando con ellos, con Rissi por ejemplo me sentí muy bien, me dio tranquilidad, seguridad, es un gran actor de gran trayectoria; fue una experiencia impresionante actuar en esta serie, para seguir aprendiendo y creciendo”.

Año de estrenos

Además de esta interpretación en la premiada ficción nacional, Giménez, en el último tiempo participó del rodaje de tres películas que tendrán su estreno este año y además, se encuentra desarrollando su primer largometraje como director, ‘No salgas’.

Estas cintas que se proyectarán en el transcurso del 2022 son ‘Teniente Linyera’ que lo tiene como protagonista con la dirección de Fabián Benítez; ‘A Orillas del Río’ con dirección de Francisco Ruíz Díaz, que se rodó el año pasado en Posadas y otras locaciones del Sur de Misiones. Y el tercer film es ‘Las fronteras del tiempo’, también filmada en Posadas con la dirección de Sergio Acosta.

“En ‘Teniente Linyera’ soy un veterano de Malvinas, el estreno podría ser en abril, y los otros dos proyectos también se estrenan este año, la verdad que son muchas cosas juntas y estoy feliz”, dijo el actor.

Una de terror

Su debut como director de cine llega con ‘No salgas’, una película del género del terror. “El equipo de la producción de ‘A orillas del río’ me ofrece la posibilidad de dirigir y es un desafío hermoso”.

Antes ya había dirigido tres videoclips.

“Este camino del audiovisual es un constante aprender, investigar y darle para adelante, observar mucho también y estoy feliz con lo que está pasando”, concluyó.