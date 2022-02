Cerro Corá combate el fuego con la solidaridad de los vecinos

sábado 19 de febrero de 2022 | 2:30hs.

Los focos de incendios en Misiones están centrados en cinco municipios y uno de ellos es Cerro Corá, que desde hace varias semanas pelea con el fuego gracias a la solidaridad de los vecinos y colonos.

Es que la pequeña localidad del sur de Misiones no tiene bomberos voluntarios propios y depende de la llegada de los bomberos que van desde Candelaria, Garupá o Cerro Azul a combatir las llamas que se generan.

El desconocimiento del terreno es uno de los problemas que deben enfrentar los bomberos de las localidades vecinas, por eso los colonos se suman a la lucha y hacen de guía a los voluntarios para llegar los focos que afectan a los distintos parajes.

“Acá ya armamos una especie de bomberos voluntarios sin cuartel, cuando se reaviva el fuego ya avisamos a los vecinos de las colonias y nos ayudamos entre todos, porque no tenemos acá bomberos y tenemos que esperar que vengan de otras localidades. Así que cuando llegan ya estamos con las mochilas, los camiones y las camionetas cargadas con agua y listo para salir al campo con ellos”, contó Jonathan Mussar, quien es de Olegario Víctor Andrade, pero llegó para colaborar con los incendios.

“Ellos son los que más conocen la zona así que son fundamentales para entrar en las picadas y siempre nos hacen de guía y nos ayudan a apagar los focos”, explicó Mauro Bien, bombero de Cerro Azul, que desde hace un mes llega a Cerro Corá casi a diario para apagar los llamas.

Los parajes más afectados son Bella Vista, Colonia Alemana, Las Quemadas donde ya ardieron 600 hectáreas. Los incendios llevan al menos tres semanas sin poder ser controlados.

La tarea de los bomberos se centra en cuidar las casas de los vecinos. Sólo en Bella Vista viven unas 60 familias y el fuego en varios casos llegó hasta el borde de las viviendas, pero todavía no se registran evacuaciones, ni viviendas quemadas.

La mayoría de los colonos vende sus productos en las ferias francas y ya adelantan que en los próximos meses faltarán cebollitas de verdeo, mandioca, lechuga, huevos y peligra el ganado de la zona por la falta de pasturas. “Ya perdimos la cuenta de todo lo que perdimos. Se va a complicar mucho en los próximos meses llevar productos a la feria”, contaron.

Un monte que se perdió

Pedro de Lima tiene 53 años y desde hace tres vive en Cerro Corá, produciendo en la chacra de su yerno, ubicada a unos 5 kilómetros del casco urbano sobre la ruta provincial 3.

Con los incendios de los últimos días en Cerro Corá, De Lima perdió 50 hectáreas de monte nativo. “Se perdió un monte nativo que mis nietos ya no van a volver a ver más. Esto era lleno de pajaritos, venados, chanchos de monte. Y ahora sólo hay cenizas. Nos damos fuerza entre los vecinos para seguir adelante”, contó mientras mostraba los restos del monte nativo que ardieron en los dos últimos días.

Al caminar por el monte el olor a humo penetra la nariz y los restos del monte son sólo cenizas, que se patean al dar los pasos sobre la superficie y sólo un pequeño camino amarillo quedó sin quemar. Fue donde trabajaron las cuatro dotaciones de bomberos para intentar frenar las llamas.

“Empezó en la chacra del vecino y pensamos que no iba a venir para acá pero dio vuelta el viento y tomó el monte. No quedó nada. Ardió dos días, a lo último sólo cuidamos la casa, porque no se salvó nada”, contó De Lima.

“Para recuperar esto vamos a tener que dejar pasar 30 a 40 años. En la tierra no se puede plantar nada, la tierra no tiene humedad. La última vez que tuvimos una buena lluvia fue en septiembre”, recordó De Lima, quien pidió “que no se hagan más quemas”.

Focos controlados y guardias

En Misiones, que tiene una realidad menos grave que Corrientes, hasta ayer había cinco municipios con focos ígneos activos, pero, según informaron desde el Ministerio de Ecología, todos están bajo control.

Los más importantes se desplegaban en Cerro Corá, Salto Encantado, San Javier, Caraguatay y sobre la ruta provincial N° 15 a la altura de la aldea mbya Arroyo Isla, de Montecarlo. Así lo indicaron a El Territorio desde el Ministerio de Ecología de la provincia.

No obstante, también habían llamas, aunque de menor magnitud, en El Alcázar y Mojón Grande, donde la falta de lluvias se siente cada vez más.



En cifras

600

Las hectáreas que se quemaron desde los primeros días de enero en Cerro Corá. Los parajes más afectados son Bella Vista, Colonia Alemana y Las Quemadas.