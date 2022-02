Possiel, el mejor misionero en los ensayos del Turismo Pista

viernes 11 de febrero de 2022 | 20:51hs.

Comenzó hoy la actividad de la primera fecha del Turismo Pista en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría y los misioneros cumplieron con los ensayos.

El eldoradense Jorge Possiel fue el mejor misionero en la general de los entrenamientos, ubicándose 14°, con un registro de 1m36s653/1000 y quedó a 1s140/1000 de Juan Manuel Damiani (Toyota Etios), que fue el más veloz de la jornada al emplear 1m35s514/1000.

“Una pena la lluvia en la primera tanda, no pudimos aprovechar como nos hubiese gustado pero en la segunda salida y luego de 10 vueltas salió el tiempo, fuimos trabajando hasta que nos conformó la puesta a punto. Las expectativas son poder mejorar más mañana”, expresó Possiel.

Por su parte, el obereño Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta) se ubicó en la 18° posición en los entrenamientos con un tiempo de 1m36s775/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3789 metros de extensión.

“Conforme con el primer contacto con este auto nuevo, quedamos 18 de 50 autos. Hicimos toda la vuelta atrás de Renzo Cerretti, pero me equivoque en el último parcial sino estábamos para estar adelante. Mañana ya sabemos donde tengo que trabajar y tengo que salir enfocado en cerrar bien la vuelta” relató Juan Pablo Urrutia.

El piloto de Eldorado, Luciano Viana (Toyota Etios) cumplió una gran actuación. Fue el mejor en la primera tanda que se realizó con piso húmedo y terminó el día en la 23° posición con un tiempo 1m37s051/1000.

Otro que anduvo muy bien fue Damián De Lima (Toyota Etios) quien se ubicó en la 29° posición. El piloto de Leandro N. Alem que volvió a correr a nivel nacional después de seis años, arrancó el día siendo octavo en la primera tanda que se realizó con piso húmedo. En la segunda tanda, con piso seco, De Lima marcó 1m37s353/1000 y quedó en la 29° posición de la general de entrenamientos.

“Muy conforme con los entrenamientos, volver después de tanto tiempo y quedamos 29 sobre 50 participantes, me voy muy contento porque quedamos a solo 1s8/10 de la punta. Yo con irme a 2s5 ya me iba conforme hoy porque me faltan horas arriba del auto. Así que estar a 1s8 de la punta estoy muy conforme”, comentó De Lima.

Más atrás quedó Tomás Sniechowski (Ford Focus) quien se ubicó en la 30° posición con un tiempo de 1m37s372.

“Estamos conformes. En la última vuelta que venía para cerrar el tiempo puse quinta en vez de tercera en el último parcial. Tenemos un buen auto y hay cosas para mejorar de manejo, que ya estuvimos viendo. Vamos a estar bien para mañana”, explicó el obereño.

En la Clase 2, Juan Pablo Abente (VW UP) se ubicó en la 34° posición luego de las dos tandas de entrenamientos. Más allá del resultado final, Abente se quedó con buenas sensaciones del flamante VW UP, construido por Lucas Benincasa.

En la primera tanda, con piso húmedo, el posadeño marcó 1m49s290/1000. Mientras que la segunda tanda, con piso seco, Abente, hizo una vuelta lógica y cuando venía para buscar la vuelta rápida no pudo redondear, piso la banquina mojada y se fue afuera sin poder volver.

“Estoy conociendo el auto, no pudimos tirar una vuelta rápida porque me fui afuera, mucho barro al costado de la pista. Lo poco que pude acelerar el auto respondió bien, venía bajando los parciales, pero me fui afuera y me quedé con ganas de girar. Mañana me tengo que enfocar de salir atrás de alguien y aprovechar el viento, la succión para que salga el tiempo”, explicó Abente.

La clasificación se realizará hoy desde las 11.10 y luego será el turno de las series desde las 15.10 hs con transmisión de TyC Sports Play. La final se desarrollará el domingo a partir de las 12 hs a 15 vueltas o 30 minutos se podrá ver por Canal 13 o TyC Sports.