Grimaldi comienza a defender su título en la Grand National en Sunchales

El posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi (Zaffaroni Kart) estará en la primera fecha de la RMC Grand National, que se disputará en el Kartódromo Sudamericano de Sunchales, Santa Fe.

Grimaldi es el actual campeón de la categoría Senior y en Santa Fe comenzará la defensa de su título. El posadeño seguirá bajo la estructura del Zaffaroni Kart, equipo con el que obtuvo sus mejores resultados y corrió el Mundial de Bahrein.

“Súper feliz de poder seguir en competencia y que el equipo siga confiando en mí para lo que se viene este año. Si bien tuvimos ofertas de pasar a los autos, el poco tiempo que nos quedó después del Mundial hizo que no podamos redondear el presupuesto, así que resolví quedarme en el karting. Son muy buenas las expectativas y ojala se pueda concretar todo lo que tenemos para esta temporada”, comenzó relatando.

“Estuve trabajando en la parte física. No pude entrenar con el karting, no me subo desde que corrí en Bahrein, así que el entrenamiento del viernes va a ser intenso para volver al ritmo. Voy a estar colaborando con los más chicos del equipo y devolver al equipo un poco de todo lo que ellos me dieron en todos estos años”, explicó Grimaldi.

Será la 11° temporada de la Gran National y a diferencia de años anteriores, este año se dividirá en dos torneos. El de verano tendrá cinco fechas: comenzará el fin de semana en Sunchales y terminará el 29 de mayo en escenario a confirmar y con una fecha doble. Mientras que el torneo Primavera comenzará el 26 de junio y terminará el 18 de septiembre con una fecha doble. Mientras que la Gran Final Argentina será el 16 de octubre en escenario a confirmar.

También cambia al cronograma de actividades, al menos para este arranque de campeonato. El día sábado, será una jornada extensa y cargada de actividad, con entrenamientos, clasificaciones y la disputa de las 3 mangas clasificatorias. Por su parte el día domingo, será bien acotada, donde solo habrá un entrenamiento y tras la ceremonia protocolar, se llevarán adelante las competencias finales para cada una de las 4 divisionales participantes.

Todas las fechas tendrán puntaje simple, a excepción de las correspondientes a los eventos #3 de cada torneo, donde habrá en juego puntaje y medio.

Pero sin dudas, el cambio más significativo, será que ninguno de los torneos de ROTAX Grand National dará el ticket directo a la Grand Finals en Portugal. Sino, que los pilotos que participen a lo largo de la temporada, sumarán puntos (hándicap), con los que llegarán a disputar la Grand Final Argentina, el 16 de octubre. Allí sí, quienes más puntos sumen en cada divisional, se harán acreedores al cupo para representar a la Argentina en Portimao.