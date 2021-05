Larga distancia, con fuerte caída en las ventas y panorama sin certezas

martes 25 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Tras el anuncio de aplicar restricciones más estrictas en buena parte del país producto del avance del Covid-19, la actividad ligada al transporte de larga distancia se vio afectada con una merma de hasta el 97% en las reservas previstas para el fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo.



Sobre este punto Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) que nuclea a las firmas del rubro del transporte, manifestó a El Territorio que “el escenario del sector es complicado, ya que luego de nueve meses sin circular, entre noviembre y las Pascuas trabajamos con un 80 por ciento menos de pasajes, con menos del 50 por ciento de personal y con poca demanda”.



Indicó que las expectativas estaban puestas para este fin de semana largo, en el afán de obtener algo de ingresos para sobrellevar los meses de temporada baja. Pero el aumento de contagios de la enfermedad en buena parte de los distritos frenaron esos planes.



Gaona afirmó que con las flamantes restricciones, la caída en las reservas entre el 21 y 25 de mayo fue alrededor del 97%, luego de registrarse varios pedidos para viajar a diferentes puntos del país, en uno de los fines de semana más largos de este año.



“Las reservas cayeron estrepitosamente. Ya desde que se anunció la suspensión del feriado puente del 24 provocó una fuerte merma en los pedidos. Desde ahí, comenzó un período de incertidumbre porque pensábamos hacer una buena caja para sostenernos en la temporada de lo que resta de mayo hasta julio, es decir, en la temporada baja. Ahora sólo el personal esencial puede ocupar el servicio”, manifestó.



Con las nuevas medidas que fijó Nación, en el afán de evitar el avance de la enfermedad, hubo una fuerte reducción en el número de frecuencias. “De diez viajes entre Posadas y Buenos Aires, se pasó a uno nomás. Lo mismo en el trayecto Córdoba y Posadas, que pasó de seis a uno. Hay un solo viaje para mantener la ruta y allí conseguir pasajeros porque de nada sirve mover un micro si no hay pasajeros, sólo se gasta nafta y ya de por sí el sector está en una profunda crisis”, comentó.



“Venimos de meses muy complicados, con una recaudación casi nula, en un 80 por ciento si comparamos con el último año bueno que fue en 2019. La temporada de verano no fue tan buena. Lo único que nos permite tener algo de esperanza es captar el movimiento con los feriados para mantener la regularidad, pero ahora hay una falta de previsibilidad en cuanto al futuro”.



“No sabemos qué pasará más adelante, más que estamos atravesando la segunda ola de la pandemia en el país. Los pasajes ya vendidos se postergan y no se compran nuevos para los meses siguientes. Pero entendemos que la situación en torno a la pandemia no es fácil”, subrayó el vocero de la Celadi.

