Pampita contó que aún no tiene obstetra

domingo 18 de abril de 2021 | 6:00hs.

Dos meses antes de volver a ser mamá, Pampita Ardohain contó que aún no tiene obstetra. La modelo y conductora dijo que está haciendo “un casting” de médicos para luego decidir con cuál se atenderá el día del nacimiento de su hija.



La pequeña, que nacerá a fines de junio, aún no tiene nombre: “También espero al nacimiento para poner el nombre, ver la carita”, dijo y explicó que aunque no hay nada definido, sí hay una lista de sugerencias que realizó toda la familia. “Tenemos un montón porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”.