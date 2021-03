“Fue una cadena que comenzó en Cerro Azul”

viernes 26 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La muerte por Covid de la joven de 25 años de edad sin enfermedades preexistentes conmocionó a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Flavia Giménez es la propietaria de la casa donde la joven alquilaba en el municipio de Cerro Azul y contó a El Territorio: “Ella vino en octubre del año pasado, desde que la vi me cayó bien como persona, desde el primer mes cumplió su compromiso de alquiler, una madre ejemplar, ella hacía sentir orgullo de ser mujer por cómo era, salía sólo para trabajar, vivía para esas criaturas. Con el tiempo conocí a su familia, es decir madre, padre, todos gente buena y trabajadora, duele demasiado esto que pasó con ella, el 29 de marzo iba a cumplir 26 años, estoy demasiado triste”.

“Tuvo que ir a San José a hacerse el hisopado porque acá no le hacían, eso incluso me contó en un audio, que no la medicaban porque no tenía el hisopado. Ella no podía ir hasta el hospital por lo mal que se sentía, esto fue una cadena que comenzó acá en Cerro Azul, siguió en San José y terminó con su vida porque nadie quería llevarla. No sé cómo es el protocolo, pero lo que sé es que nadie quería llevarla, no podía ni pararse”, contó Giménez.

Además facilitó a este medio una captura de pantalla de un WhatsApp de la joven fallecida y un audio en el que pedía ayuda y no fue escuchada.

