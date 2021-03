Tenía 25 años, falleció a menos de 24 horas de dar positivo y piden autopsia

viernes 26 de marzo de 2021 | 6:06hs.

La agente murió en la ambulancia, no alcanzó a ser ingresada al hospital Samic de Alem. Foto: Horacio Ortiz

La muerte de una agente del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPP), de 25 años, que había arrojado positivo a Covid-19 causó conmoción y disparó una serie de interrogantes respecto a lo fulminante de su cuadro. De hecho, se solicitó una autopsia y, según los médicos intervinientes, el cuerpo ya fue derivado a Posadas.

El caso se hizo público ayer, pero el fallecimiento se produjo el miércoles por la noche, cuando la paciente fue trasladada por insuficiencia respiratoria y descompensación general desde el hospital de San José -municipio del cual es oriunda y donde viven sus padres- hasta el Samic de Leandro N. Alem. Se trata de la víctima mortal más joven de la pandemia en Misiones, dado que, según datos oficiales, la anterior fallecida más joven y sin comorbilidades tenía 29 años, con lo que integra el 0,6% de los óbitos sin enfermedades de base (según estadísticas hasta el 4 de marzo inclusive).

La muchacha, si bien tenía domicilio en San José, prestaba servicios en la Unidad Penitenciaria de Cerro Azul, donde alquilaba una habitación y vivía junto a sus dos hijos. Su muerte figura como una de los tres decesos notificados ayer en el parte epidemiológico de la provincia. No presentaba comorbilidades.

“Es la primera vez que veo la descompensación de un Covid tan rápido. Ni 24 horas y se murió”, señalaron desde el hospital de San José, que debió elevar al Ministerio de Salud Pública un informe detallado de la actuación en este caso particular. Se testeó a la mañana, se descompensó a la noche. En la misma ambulancia en que se dirigía a Alem, le hicieron maniobras de resucitación y la intubaron, pero no pudieron revivirla, por lo que decidieron a los pocos minutos enviar el cuerpo nuevamente a San José y dar parte a la médica policial.

El recorrido

La agente del SPP fue testeada el miércoles por la mañana en el puesto Centinela y dio positivo a Sars-Cov-2.

Centinela se encuentra a pocos kilómetros de San José, por ruta 14, y une Misiones con San Carlos, Corrientes. Tanto allí como en El Arco, por ruta 12, se realizan controles de ingreso a la provincia exigiendo el test negativo de Covid y si la persona no cuenta con ese certificado, se puede testear abonando un costo de 2 mil pesos.

La joven que murió ayer se acercó a testearse a Centinela porque no consiguió que le hicieran el hisopado en Cerro Azul, según explicaciones de su familia y amigos.

El hospital de San José elaboró un informe que fue elevado al Ministerio de Salud Pública dado que, por un lado, la familia de la muchacha anticipó que iniciará acciones legales, y por otro, la muerte en menos de 24 horas representa una situación atípica que deriva en dos hipótesis: la paciente tenía una dolencia cardíaca que desconocía o bien pudo contagiarse con una variante de Covid-19. Sin embargo, vale aclarar que Misiones todavía no registra muestras de otras variantes del virus.

“El miércoles por la mañana recibimos una llamada del puesto Centinela de que había una paciente positivo y se había descompuesto en el lugar. Nosotros la fuimos a atender, la trajimos al hospital. La paciente no quiso bajar de la ambulancia, se la medicó ahí y se la llevó a su domicilio. Según la paciente relataba, venía de Cerro Azul y desde hace varios días se sentía mal, evidentemente no aguantó más y se vino para San José”, relataron desde el nosocomio. Se le aplicó metoclopramida intramuscular puesto que estaba con vómitos, de acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio en base a testimonios de personal de salud.

“La atendimos, siempre hacemos una declaración jurada y le controlamos. Por lo menos una llamada al día. Como la paciente estaba con vómitos, no le podíamos dar la medicación recomendada para positivos Covid, que es ivermectina, azitromicina y además íbamos a esperar que cesen los vómitos y para darle la medicación para Covid. Todo eso fue a la mañana. A la noche nos llaman de nuevo que la paciente refería que no se sentía bien, que le dolía mucho el cuerpo, el Covid es así: mialgia, cefalea, como una gripe fuerte. Fuimos a verla, le hicimos una medicación y volvimos, ella estaba bien, Siempre sugerimos internarla para hacerle suero e hidratación y no tuvimos el consentimiento de la paciente”, indicaron del hospital de San José.

“A la noche, a eso de las 21, la trajeron y ya estaba descompensada. Fuimos en la ambulancia hacia Alem y llegando a Alem hizo una falla cardiorrespiratoria. hicimos RCP y llegamos ahí, recibimos ayuda de los médicos de la guardia. Procedimos a la intubación mientras seguíamos con el masaje pero la paciente no salió de la falla cardíaca y falleció. Fue muy rápido todo, una paciente joven que aparentemente no tenía ninguna enfermedad de base”, se lamentó el personal de salud.

“No era paciente conocida de San José y preguntamos si tenia alguna patología o tomaba algún tipo de medicación; era una paciente sana, según lo que ella refería, sólo dijo que podía tener presión alta, pero nunca se controló”, deslizaron.

Por el malestar general, este medio consultó si ameritaba internación. “Sí, desde Centinela le sugerimos internarla y ponerle suero; la paciente no quería bajar de la ambulancia”, señalaron.

Ante la consulta de si la investigación de un cuadro tan fulminante se hace a través de otros análisis, sostuvo: “El cuerpo va a una autopsia y ahí tendría que determinar qué tipo de cepa padecía, si era la que está normalmente en la zona, o quizás ella haya padecido una enfermedad cardíaca y lo desconocía, y eso agravó su Covid”.

Por otro lado, El Territorio consultó a Nelida Díaz, directora del hospital de Cerro Azul, quien escuetamente se limitó a decir: “Todavía no estoy muy enterada de lo que pasó, sé que la chica falleció en una ambulancia, pero no es de Cerro Azul sino de San José”.



Misiones superó los 11.500 casos de Sars-Cov-2

El Ministerio de Salud Pública de Misiones dio a conocer que se registraron ayer tres nuevas muertes y 126 nuevos casos de coronavirus. Con esta nueva cifra, oficialmente la tierra colorada acumula 215 fallecidos y 11.561 positivos desde la llegada del virus.

En ese sentido, las víctimas mortales pertenecen a las localidades de San José (sin comorbilidades), Bernardo de Irigoyen y Garupá; estos últimos poseían comorbilidades.

Además, el Ministerio de Salud dio a conocer que a la fecha son 1.120 los casos activos en la tierra colorada, 52 de ellos se encuentran internados. En tanto, son 10.226 los pacientes recuperados. A nivel pais, otras 146 personas murieron y 8.238 fueron reportadas con coronavirus en las últimas, con lo que suman 55.092 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.278.115 los contagiados.

