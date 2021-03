Las dos caras de un virus que cambió los hábitos

sábado 20 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Un año atrás comenzaba una etapa que ningún argentino contemporáneo había vivido antes. De un día a otro millones de personas debieron modificar radicalmente sus costumbres y modos de vida a partir de la irrupción en el mundo del coronavirus.

El 20 de marzo de hace 365 días atrás arrancó en el país el denominado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), apenas ocho días después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara que se trataba de una pandemia transmitida por un agente infeccioso, el SARS-Cov-2 que ocasiona Covid-19, detectado por primera vez en Wuhan, China.

En Misiones, en particular, las medidas restrictivas habían empezado días antes. El 13 de marzo ya no se dictaban más clases presenciales y dos días después se decidió cerrar el Parque Nacional Iguazú. Ante cada cierre o limitación se decía que sería sólo por quince días, algo que fue prolongándose en el tiempo a medida que avanzaba la enfermedad.

Con la cuarentena obligatoria el gobierno nacional puso en marcha un ambicioso plan, el cual mientras restringía la circulación de los argentinos, apuraba el fortalecimiento en obras, logística y plan sanitario de un frágil sistema de salud.

A partir de la difusión de imágenes del colapso en países de Europa, donde los contagios y las muertes se multiplicaban en pocos días y los hospitales no daban abasto, el gobierno estableció permisos de circulación para desplazarse más allá de la zona de residencia y sólo el personal definido como “esencial” podía trasladarse sin restricciones.

En Misiones “la cuarentena se comenzó a respetar recién con la presencia policial” tituló el primer día de aislamiento este medio que además reflejó la cadena de solidaridad ante el faltante de alcohol y barbijos en las farmacias.

Otra arista que no salía de la mirada pública por esos días fue la frontera, que recién se cerró a finales de marzo (NdeR: el 16 para extranjeros no residentes y el 27 en general) y miles de personas que llegaban desde el exterior se agolparon en la aduana de Foz do Iguazú-Puerto Iguazú esperando llegar a sus provincias.

La temida noticia del primer caso en la tierra colorada llegó el 27 de marzo cuando la enfermedad se detectó en un hombre que había vuelto de un viaje por España.

El paciente pasó varios días internado en el Hospital Madariaga cuando aún poco y nada se sabía sobre cómo abordar la patología. Al día siguiente, un trabajador de frontera en Iguazú y su madre fueron los otros contagiados en Misiones, que no tuvo casos fatales hasta el 23 de abril.

El cierre de fronteras y el requisito de tener certificado negativo de Covid-19 para ingresar a la provincia hicieron que en Misiones la situación se haya mantenido estable hasta noviembre, cuando con la flexibilización de actividades recreativas y económicas los casos comenzaron a aumentar considerablemente.

A nivel nacional, las limitaciones a la circulación fueron flexibilizándose de manera paulatina, de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica en las regiones del país, pero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) continuó hasta noviembre.

Así, el Aspo dio paso al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) hasta la actualidad.

Los bares, restaurantes y cines pudieron abrir sus locales con aforo restringido y estrictos protocolos. Al igual que los parques turísticos.

A un año del inicio de las medidas restrictivas el futuro aún es incierto sobre cómo se comportará el Covid-19 en los próximos meses, más si se tiene en cuenta la escasez global de vacunas para inmunizar a la población.

