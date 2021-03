Piden ayuda para buscar a Aurelio Schimpf

viernes 19 de marzo de 2021 | 6:05hs.

La angustia no cesa en Jardín América desde el domingo, cuando Aurelio Ernesto Schimpf (79) salió de su casa en el barrio Arroyito y desde ese día nada más se supo de él.

Ayer se cumplió otro día de intensa búsqueda por parte de efectivo policiales, conocidos y familiares, pero hasta el momento no surgió ninguna pista respecto al paradero del anciano, lo que acrecienta la preocupación de todos.

“Desde el domingo no sabemos nada de él, la esperanza es lo único que nos sostiene por ahora”, expresó angustiada su hija Estela, quien ayer a la mañana dialogó con Radioactiva 100.7.

Según lo que se pudo reconstruir, el hombre estaba tomando un medicamento que lo dejaba un tanto desorientado y le dificultaba conciliar el sueño por las noches, razón por la cual solía salir de casa durante la madrugada. Habría sido eso lo que sucedió este último domingo pero, a diferencia de ocasiones anteriores, nunca volvió a su hogar.

Su hija precisó que “él no estaba diagnosticado con Alzheimer, pero estaba con medicamentos y estaba con problemas de que se perdía. Dormía mucho de día y salía de noche, entonces se le había cambiado esa semana de pastillas para dormir. Estábamos acomodándole los horarios para que pueda dormir de noche y no de día”.

Además, agregó que el último dato que se tiene es que unos jóvenes alcanzaron a verlo esa madrugada y estiman que después de ello Aurelio pudo haber sido levantado por alguna otra persona que lo vio por el camino.

“Él salía a veces una cuadra y no sabía a dónde ir, pero se acordaba de su calle: Zorrilla. No sabemos qué pudo haber pasado. Él caminó unos 300 metros hasta que se le perdió a los chicos que le habían visto esa madrugada. Muy lejos no pudo haber ido, creemos que alguien lo levantó y lo dejó en algún lado, por eso pedimos que, por favor, si la gente, de cualquier lado, sabe algo, que avise”, narró Estela.

Según describió la mujer, al momento de su desaparición el hombre vestía una camisa celeste manga corta, jean nuevo, zapatos tipo borcegos con cordones, reloj pulsera y anteojos fotocromáticos.

Búsqueda sin datos

En la búsqueda interviene el personal de la comisaría local, en conjunto con otras dependencias de la Unidad Regional IX, quienes vienen realizando averiguaciones, recorridas y rastrillajes por diversos puntos de la zona pero hasta el momento no se pudo dar con nada concreto.

“No tenemos ninguna noticia certera, ningún rastro, nada. Ahora estamos buscando en la ruta que va camino a Colonia Oasis, pero cerquita de Jardín. Creemos que no se pudo haber desplazado mucho porque además le dolían las piernas, especialmente las rodillas. Lo buscamos por todos lados porque no sabemos para dónde pudo haber agarrado. Por ahí se subió a un colectivo o alguien lo llevó más lejos sin saberlo”, describió su hija en la entrevista radial.

Ante este panorama, Estela pide que la comunidad esté atenta y que ante cualquier información no dude en comunicarse con la Policía.

“Rogamos a la población en general que estén atentos y que ante cualquier persona que le parezca que puede ser que avise, porque en este momento ya no sabemos como podría estar con su ropa o su estado. Queremos que todos estén atentos, por favor”, suplicó.

Quien tenga alguna información o haya visto algo que pueda ayudar en la búsqueda, se solicita que se dirijan a la comisaría más cercana o se comuniquen urgente al servicio de emergencias 911.

Desaparecidos, el drama latente

Benítez y Zembruski, dos casos recientes y similares Según el registro que lleva adelante la Policía de Misiones y está publicado en su página web (https://policiamisiones.gob.ar/perdidos/), en la actualidad hay un total de 57 personas reportadas como desaparecidas.

Algunos de los últimos casos son César Benítez en Montecarlo y Rodolfo Zembruski en Roca.

César Benítez

Edad: 66 años

Desaparecido el 25/12/2020

Lo vieron por última vez el 25 de diciembre del 2020. La denuncia fue radicada el 12 de enero por el presidente del barrio Palomar de Montecarlo, donde César residía solo.

Rodolfo Zembruski

Edad: 83 años

Desaparecido el 08/03/2019

Fue visto por última vez el 8 de marzo de 2019 en colonia Roca Chica. Es de contextura robusta, de unos 1,80 metros de altura, tiene tez trigueña, ojos celestes, cabello negro con canas y barba.