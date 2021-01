En Eldorado se avanzó en el estudio ambiental de proyectos

domingo 24 de enero de 2021 | 6:05hs.

El Parque Industrial de Eldorado tuvo un año complicado, desde el punto de vista de su funcionamiento, debido a la pandemia. Gabriel Marangoni es el coordinador técnico del parque y lo explicó de esta manera: “Durante todo el 2020 estuvimos en stand by, esperando, porque el contexto de la pandemia nos condicionó mucho para el desarrollo y la instalación de nuevas empresas”.

Explicó que “por ello hoy se encuentran sólo dos emprendimientos dentro del parque, tres si sumamos a la planta asfáltica, que pertenece al municipio. Uno de ellos es una fábrica de tubos de cemento, que está desde hace varios años con aproximadamente cinco empleados, y la otra es el edificio de APF (Aglomerado Productivo Forestal) que se dedica a clases y capacitación conjuntamente con la Universidad Popular de Misiones, pero que debido a la pandemia no está con actividades diarias”.

Esperando recursos

El desarrollo del Parque Industrial Néstor Kirchner de Eldorado, al igual que gran parte de los emprendimientos de esta naturaleza, está sujeto en sus inicios y hasta su consolidación, a fondos destinados desde los gobiernos provincial y nacional.

“En este sentido, para el 2020 había comprometidos aportes tanto provinciales como nacionales para la infraestructura intramuros del parque, pero no se pudieron ejecutar por la situación”.

“En estos días presentamos una carpeta de obras que se deberían hacer, aproximadamente 11 millones de pesos, para ver si aprueban y de esa manera ir mejorando las condiciones del predio. No obstante, se llevó adelante un estudio de impacto ambiental de todo el predio, elaborado por un profesional de Puerto Rico, que es uno de los aspectos técnicos que debíamos cumplir”, comentó.

Y detalló que “el estudio de impacto ambiental es para el predio en general, después cada emprendimiento que se instale deberá hacer uno más particular sobre ese emprendimiento, pero siempre teniendo en cuenta el tamaño de la industria que se radique, ya que esos estudios no son baratos. Si, por ejemplo, se instala una pequeña carpintería, tendremos en cuenta eso, que no produce un gran impacto”, comenta Marangoni.

Otros emprendimientos

A pesar de las dificultades existen en carpeta cuatro emprendimientos que solicitaron espacio dentro del parque para instalarse.

“Actualmente tenemos cuatro carpetas en estudio que podrían aprobarse cuando las condiciones mejoren. Uno de los emprendimientos es una pequeña carpintería; otro es la instalación de una granja hidropónica y otro es un lugar de reciclado para bidones de agroquímicos. Este último funcionaría como un lugar de acopio para luego ser trasladados, ya que existe una ley nacional que establece el tratamiento que deben tener”, concluyó.



En Ruiz de Montoya ordenan trazas

El parque industrial en Ruiz de Montoya aún está en gestión, anticipó Gianluca Casuli, arquitecto de la localidad, quién trabaja en la Municipalidad. Casuli mencionó que en 2020 se logró la aprobación por ordenanza de la destinación del lote y la inscripción en el Registro Industrial de Misiones (Regimi).

Destacó, no obstante, que hubo más avance con el diseño general del funcionamiento: manzanamiento, parcelamiento, trazas, zonificación, entre otros detalles. Casuli destacó también que continúan los trabajos para la mensura y reglamento interno para poder inscribir este año en el Renpi, condición esencial para quedar incluido dentro de las listas de parques en el país. Como está en gestación el proyecto, no hay empresas instaladas aún y el operativo para que empiece a funcionar el parque, está previsto para este corriente año. Ante esto puntualizó que ya hay interés de empresas. Entre las empresas interesadas se destaca una planta de compostaje gestionada por el Inta, una metalúrgica, una fábrica de Puerto Rico, como también del municipio de Ruiz de Montoya. Casuli comentó que está en los planes para este año la creación de una carpintería municipal, lo cual podrán crear viviendas prefabricadas y así apaciguar el déficit habitacional.

Notas relacinadas

Protagonistas y motores del desarrollo económico de Misiones

Radiografía de los centros productivos en funcionamiento

Potenciar nuevos proyectos, los desafíos desde Posadas

Puerto Rico busca ampliar su parque y generar más producción

En Eldorado se avanzó en el estudio ambiental de proyectos

En Montecarlo estudian compra de un predio para industrias

Parques industriales misioneros, una ventana al desarrollo

En Apóstoles apuntan a nuevas industrias para sumar empleos

Santa Ana y San Ignacio también proyectan sus predios

Los parques industriales como desafío para Misiones

Alem, con la apuesta a la constitución de su propio parque