Puerto Rico busca ampliar su parque y generar más producción

domingo 24 de enero de 2021 | 6:05hs.

En el marco del proyecto de mejoramiento del parque industrial, Puerto Rico convocó para el próximo 3 de febrero a las 10 de la mañana mediante la plataforma Zoom a una participación ciudadana, exigencia fundamental del Ministerio de Ecología, para la presentación del estudio de impacto ambiental, último requisito del Ministerio de Industria para la obtención de un subsidio de 38 millones de pesos para las mejoras a ser implementadas. Allí se tomarán las observaciones que realicen las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, según lo establece la reglamentación.

El subsidio solicitado es para mejorar la zona del parque y sus accesos, mediante la ejecución de empedrado, cordón cuneta, badenes y entubamiento de aguas pluviales.

Para que el proyecto fuese aceptado, el parque local debió reinscribirse en el Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi) y realizar un censo, que arrojó un total de 29 empresas instaladas en dicho parque, donde la mayoría se dedica al sector forestoindustrial, como aserraderos, madereras y carpinterías, y también metalúrgicas, productos de limpieza y depósitos.

“Este proyecto es el primero de muchos, porque también tenemos previsto para nuestro parque planes para el sistema de red de incendios, sistema de agua cruda, hacer un perímetro en el parque industrial donde se llega a un portón y se ingresan los datos para ingresar al predio. Pero primero necesitamos presentar el estudio de impacto ambiental, donde uno de los requerimientos es una participación ciudadana que se realiza el 3 de febrero mediante la plataforma Zoom”, explicó Joaquín Quijano, director de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad local, en diálogo con El Territorio.

Detalló que “el estudio será evaluado por el Ministerio de Ecología. Como nuestro parque no es químico, es más maderero, no hay problemas de afluentes. Por lo tanto, el impacto no siempre es negativo”.

Ocupado en su totalidad

El funcionario comentó: “Queremos comprar más terrenos para agrandar el parque, porque ahora está 100 por ciento ocupado, pero no con empresas, sino con títulos. Hay gente que tiene su terreno ahí pero nunca hizo nada, hay que armar una comisión del parque para comenzar a regularlo. La idea es que se comience a utilizar los terrenos, porque no hay más espacios, hay empresas que quieren venir y no hay terreno. Y mucha gente no lo está usando; se puede agrandar y se puede reutilizar”.

Además, anticipó que para este año se pretende llevar la planta asfáltica y el corralón al parque por la falta de espacios en los lugares donde hoy se encuentran funcionando.

Respecto al consumo de energía eléctrica, el municipio dispuso del predio que anteriormente utilizaba la empresa Granjas Unidas dentro del parque, para la instalación de una subestación transformadora por parte de Energía de Misiones (ex Emsa), en cercanía de los sectores de consumo, además de la instalación de un espacio para el sector administrativa del parque, teniendo en cuenta que prácticamente no se cuenta con espacio físico.

Por su parte el empresario maderero Eduardo Graef contó que el año pasado junto a la Cámara de Comercio y funcionarios visitaron el parque de Posadas para interiorizarse en el manejo administrativo, reglamentos internos y el estatuto utilizado.

Consultado sobre el movimiento durante la pandemia, Graef explicó que los primeros catorce días de la cuarentena estuvieron sin actividad, hasta que el sector forestoindustrial fue declarado como actividad esencial.

“El 90 por ciento de las empresas tienen que ver con la forestoindustria. Por eso, a mediados de abril se empezó a trabajar. Primero normalmente, comenzando tibiamente porque no había mayores demandas, y eso cambió notablemente a partir de mayo y junio. Sobre todo porque la gente no puede gastar en turismo, no puede viajar, hace que la gente en un contexto inflacionario como el actual quiera invertir sus ahorros y eso se tradujo en una importante demanda de madera. Hubo realmente un importantísimo consumo de madera en 2020 y una importante reactivación del sector maderero, que todavía continúa”.

Boom de la madera

El empresario del rubro maderero manifestó que, además, creció la exportación en el mundo, por lo que la demanda se incrementó, “pero fundamentalmente a nivel país la demanda ha aumentado considerablemente. Particularmente en nuestra empresa, el 95 por ciento de las ventas son dentro del mercado local, dentro del país, y realmente con una demanda sostenida y que continua hasta hoy”.

“Los plazos de pago se han achicado notoriamente y, por ese lado, podemos decir que Misiones está viviendo una especie de boom de la madera”, enfatizó.

Notas relacinadas

Protagonistas y motores del desarrollo económico de Misiones

Radiografía de los centros productivos en funcionamiento

Potenciar nuevos proyectos, los desafíos desde Posadas

Puerto Rico busca ampliar su parque y generar más producción

En Eldorado se avanzó en el estudio ambiental de proyectos

En Montecarlo estudian compra de un predio para industrias

Parques industriales misioneros, una ventana al desarrollo

En Apóstoles apuntan a nuevas industrias para sumar empleos

Santa Ana y San Ignacio también proyectan sus predios

Los parques industriales como desafío para Misiones

Alem, con la apuesta a la constitución de su propio parque