El día que el Diego llegó por primera vez a Misiones

Diego Maradona llegó por primera vez a Misiones en diciembre de 1979. Venía de ser campeón del mundo juvenil un par de meses antes y desplegó toda su magia en la cancha de Guaraní. El Clemente Argentino Fernández de Oliveira vivió una noche que quedó en la retina de todos los hinchas que colmaron el estadio de la Franja.

El 11 de diciembre del 79 Maradona se presentó con Argentinos y por primera vez jugó un partido en la Tierra Colorada.

El resultado fue lo de menos. El Bicho aplastó 8-3 a la Franja, pero todas las miradas se las llevó el pibe de 19 años que convirtió cuatro de los ocho de su equipo.

Uno fue de tiro libre y el Puma Ortiz, autor de uno de los goles, recordó que “verlo cómo pateaba los tiros libres era espectacular y siguió haciendo lo mismo. Quiere decir que ya tenía ese don y se notaba que iba a ser grande”.

Fiorito y los Cebollitas

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, una de las zonas más humildes del Conurbano Bonaerense. Fue el quinto de ocho hermanos y el primer varón de Don Diego y Doña Tota.

Ayer y a sus 60 años, el jugador más relevante de la historia del fútbol argentino dijo basta. Con su sello único, con su rebeldía dentro y fuera de la cancha, el Diez se ganó el corazón de millones de personas alrededor del planeta.

De la humildad de Villa Fiorito, a los lujos de Dubai. De las necesidades de una infancia en la pobreza, a ser una de las personas más conocidas del mundo. Único, políticamente incorrecto, encarador y auténtico. “El más humano de los dioses”, como lo definió Eduardo Galeano, dejó este mundo tras una vida llena de idas y vueltas.

En una tarde de marzo de 1969 un tal Diego Armando Maradona fue probado por Francisco Cornejo en las infantiles de Argentinos, en equipo integrado por pibes a los que se denominaba Cebollitas, llevado de la mano por su amigo y vecino Gregorio ‘Goyo’ Carrizo.

Carrizo fue probado y aceptado por Cornejo, quien trabajaba en el banco Hipotecario, y al poco tiempo le pidió que le tomara una prueba a su amigo Diego, de ocho años, avisándole: “Juega mucho mejor que yo”.

Finalmente Diego se presentó con Carrizo, que nunca llegó a Primera y se quedó jugando en Fiorito, en Parque Saavedra, y Cornejo quedó extasiado por el juego de ese pequeño diablo que hacia maravillas con la pelota y que vivía en la villa.

La dupla Maradona-Carrizo, compañeros y amigos que viajaban una hora y media juntos para llegar a las prácticas de Argentinos, ganaron cuanta competencia jugaran y lograron con los Cebollitas todos los Juegos Evita.

“Dicen que al menos una vez en la vida todos los hombres asisten a un milagro, pero que la mayoría no se da cuenta. Yo, sí. El mío ocurrió un sábado de marzo de 1969, en el Parque Saavedra, cuando un pibe bajito, que me dijo que tenía ocho años, yo no le creí, hizo maravillas con la pelota. Cosas que nunca le había visto hacer a nadie”, recordó años más tarde.

Según las cuentas de Maradona, y un cuaderno que años después le regaló Cornejo, entre 1973-1974 los Cebollitas ganaron 136 partidos seguidos. Fueron campeones en novena división y luego Diego ascendió y salteó categorías hasta llegar a entrenar en el plantel profesional.

En ese equipo empezó a forjarse la leyenda del Pibe de Oro, que dejaría su marca en la historia del deporte.







