A modo de prueba piloto reabrió el Puente de la Amistad

viernes 16 de octubre de 2020 | 5:00hs.

En la mañana de ayer reabrió la frontera entre Brasil y Paraguay por el Puente Internacional de la Amistad, ubicado en el límite más transitado entre Brasil y Paraguay, que conecta Foz de Iguazú con Ciudad del Este. Se trata de una prueba piloto por quince días en el que la apertura está limitada por horarios. El tránsito está habilitado desde las 5 hasta las 14.



En la primera jornada por momentos se pudo notar un gran movimiento vehicular, mucho menor al acostumbrado antes de la pandemia, pero dejó en evidencia el motivo por el cual la reapertura fue una de las principales demandas de la población local debido a la interdependencia económica de la región.



Inicialmente el anuncio indicó que el paso fronterizo es exclusivo para los habitantes de la frontera, por ser ciudades gemelas, no obstante desde Migraciones del Paraguay informaron que no hay forma de inspeccionar el origen de quienes ingresan al país.



Una de las apuestas es la reanudación del turismo de compras, con la adopción de todos los protocolos sanitarios. En ese sentido, la empresa de generación eléctrica Itaipú Binacional desarrolló la campaña “Vem pra Foz”, fomentando la llegada paulatina de viajeros a la región.



Haciendo referencia a la apertura de la frontera, el intendente de Foz, Francisco Chico Brasileiro, señaló: “El Puente de la Amistad reabrió después de siete meses. En los últimos 60 días participamos activamente en los preparativos para este nuevo momento, aquí en Foz, en Curitiba y Brasilia. Estamos alineados en el propósito de dar un paso más hacia la plena reanudación de nuestra economía. La Prefectura de Foz de Iguazú apoya plenamente la reapertura. Y refuerza la necesidad de apoyo estructural, logístico, financiero y de recursos humanos para garantizar la seguridad y la salud de los residentes de Foz y turistas. Esa es la verdad de los hechos”.



Por su lado, el director de Vigilancia de la Salud del Paraguay, Guillermo Sequera, afirmó que desde el punto de vista sanitario ya no hay exceso de riesgo de aumentos de casos de Covid-19 al agregar movimiento entre ambos países.



“Vamos a evaluar en quince días. Creemos que no vamos a tener cambios”, expuso Sequera. “El control sanitario no es que se va a dar tanto acá, si no en los puntos comerciales”, agregó.



En horas de la tarde, los intendentes de las ciudades unidas por el puente se reunieron en la cabecera del lado paraguayo para coordinar las acciones en conjunto. “Celebramos la reactivación comercial, con responsabilidad y hermandad,” resaltó Miguel Prieto, alcalde de Ciudad del Este.