Ministro de Economía descartó mayor ajuste fiscal

Domingo 29 de diciembre de 2019

El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó un mayor ajuste fiscal para el próximo año, al igual que una expansión del gasto, producto del escaso financiamiento con el que cuenta el país.“Hay que seguir una secuencia de resultados (fiscales) primarios y externos consistentes con una economía en recuperación, y no hay con qué, en este momento, generar una expansión sustancial del gasto porque no hay financiamiento”, había precisado Guzmán el viernes último.El titular de la cartera de Economía dijo no querer “recurrir a un aumento de financiamiento por parte del Banco Central, porque en un contexto como el actual, en el que la demanda de activos financieros en pesos ha caído tanto, eso sería desestabilizante”.Asimismo, según reflejaron medios nacionales e internacionales, se refirió a las metas fiscales, aseverando que aunque no se puede “pasar a tener un superávit de un día para el otro”, el Gobierno de Alberto Fernández está tomando medidas para no aumentar el déficit.El ministro también cuestionó la política monetaria de la anterior administración argentina, al señalar que “hubo un mal entendimiento” de la transmisión de la política monetaria a los precios.“Se creía que con una expansión cero de la base monetaria se contendrían los precios y nada de ello ocurrió, sino todo lo contrario”, sostuvo Guzmán, a propósito de la política a cargo del ex ministro Nicolás Dujovne que preveía un crecimiento nulo de la base monetaria a fin de contener la escalada de precios pero que, finalmente, no alcanzó dicho objetivo.Para Guzmán, la Argentina enfrenta una “inercia inflacionaria”, por lo que, desde el Ejecutivo, trabajan en medidas como “el acuerdo de precios y salarios”.La economía de Argentina, la tercera de América Latina, cerrará este año con una contracción de 3,1%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).El pasado 11 de diciembre, en su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Guzmán dijo que el año que viene iniciarán un proceso “paulatino pero persistente” de desinflación, que no sólo será atacado a través de una política monetaria sino con “una estrategia macroeconómica integral”.El ministro consideró que el modelo económico implementado por el Gobierno anterior fue un “fracaso”, y apuntó que la actual situación de Argentina es de “extrema fragilidad” con aproximadamente un 38% de pobreza y una inflación que rondará el 55% para finales de año.