Cercanía a la gente y sentido común

Domingo 29 de diciembre de 2019

Opinión Adolfo Safrán, ministro de Hacienda

Nuevos tiempos se viven en el país con un giro en las políticas sociales y económicas respecto de los últimos 4 años. En la provincia, en cambio, se consolida un proyecto de gobierno que prioriza las políticas cercanas a la gente, fortaleciendo el desarrollo económico de la provincia y de su pueblo.Los primeros días del gobierno nacional exhiben mucho sentido común en las medidas adoptadas en el contexto de grave crisis que vive el país.La reciente sancionada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública es una muestra de ello: busca generar solidez fiscal en un Estado totalmente desfinanciado y sin acceso al crédito.El “impuestazo” como se oyó decir en los últimos días no lo pagará “Doña Rosa”, pues a excepción de la leve suba en las contribuciones patronales de la seguridad social, el resto de los mayores gravámenes son dirigidos a las grandes empresas formadoras de precios, agroexportadoras, sector financiero y energéticas, los principales ganadores de los últimos años, y que utilizan a economistas y comunicadores sociales a nivel nacional para contraatacar y denostar las medidas pretendiendo instalar que estas nuevas cargas las soportará el pueblo... Estrategias de la nueva política que se verá en el escenario nacional.La suspensión en la movilidad jubilatoria no busca congelar las jubilaciones sino que, por el contrario, actualizarlas con criterio de justicia y equidad, recomponiendo en mayor medida las jubilaciones de menor monto.La muy accesible moratoria para las pequeñas y medianas empresas, que incluye la condonación de intereses y multas, también va en consonancia con lo que pedirá la Argentina a sus acreedores (plazo, espera y mejoras en las condiciones de financiación).Es de esperar que en los primeros meses del 2020 se comience a vislumbrar una leve mejora en la actividad económica por el aumento del consumo, las exportaciones y la inversión (en ese orden). Esto es así porque a la mejora del ingreso de los sectores más populares provocará un efecto derrame en el consumo y las ventas, las exportaciones comenzarán a registrar una curva ascendente en forma progresiva con un tipo de cambio muy competitivo, y la inversión en la medida que el Banco Central comience el proceso de baja de interés que le permite el “cepo hard”.Por eso, insisto, que las medidas que se están adoptando hasta el momento tienen mucho de sentido común y acordes a la crisis económica nacional actual, conforme las aspiraciones y necesidades del pueblo argentino que está pasando un momento muy complicado.En la provincia, sin dudas, la cercanía y el sentido común vienen primando hace muchos años, y se intensificarán en los que vengan. Lo digo con orgullo de pertenecer a un gabinete y a un proyecto político que prioriza, por sobre todas las cosas, las aspiraciones de la gente y las políticas de mediano plazo para el desarrollo sustentable de la provincia.En este sentido, el gobernador, doctor Herrera Ahuad me ha instruido de gestionar la continuidad de los programas “Ahora”, muy valorados por el sector productivo y comercial de Misiones y de las familias, beneficiarias también de estos programas que llevamos adelante con el esfuerzo de todos: Estado, empresas y entidades financieras que participan.El desarrollo de un plan ganadero integral que tienda al autoabastecimiento de la provincia, provocando que el dinero circule dentro de Misiones hacia los productores, trabajadores rurales, frigoríficos y los demás trabajadores indirectos, es sin duda, un gran desafío para el gobierno provincial. Esto sumado al trabajo integrado entre el Ministerio del Agro, la Secretaría de Agricultura Familiar y el Instituto de Fomento Agro Industrial (Ifai) para implementar programas productivos con impactos microeconómicos de alcance global.El fortalecimiento del Fondo de Crédito Misiones como entidad crediticia que supo estar presente en estos 4 años de ausencia de un sistema financiero -por las pasadas políticas del Banco Central- será un eje importante para continuar el sendero del desarrollo económico provincial.Poner en marcha el puerto de Posadas constituye un objetivo central también para abaratar los costos de logística de nuestras empresas a fin de mejorar su competitividad y con ello mejorar sus ventas y producción.La nueva figura en la Dirección General de Rentas, que sin cambiar la política fiscal pretende ser más amigable y cercana al contribuyente, que ya lanzó una amplia y accesible moratoria.Y finalmente, las innovaciones en materia educativa y tecnológica de la mano de la escuela secundaria de innovación, la escuela de robótica, el desarrollo de las redes de fibra óptica, el lanzamiento de la criptomoneda, entre otros, como ejes y políticas de mediano plazo pero aplicadas desde ahora que buscan provocar un cambio cultural positivo en nuestra sociedad.