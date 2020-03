Migraciones asegura que el bloqueo de la frontera es total

Jueves 19 de marzo de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El domingo a la tarde, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el cierre de las fronteras para evitar la propagación del coronavirus en la población argentina, empezó a cambiar la geografía de todos los pasos fronterizos que comunican la provincia de Misiones con Brasil y Paraguay, donde disminuyó abruptamente el movimiento migratorio de personas.

El Territorio dialogó con la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, para conocer las primeras evaluaciones sobre el bloqueo con el exterior que hace este organismo encargado de controlar la entrada y salida de personas del territorio argentino.

Carignano, que desde diciembre pasado se desempeña frente al área encargada de monitorear lo que pasa en los 237 pasos fronterizos que comparte el país con Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, destacó que “la frontera misionera, que era una de nuestras principales preocupaciones por la cantidad de gente que moviliza, está totalmente cerrada a quien no sea argentino o residente en el país”.



¿Qué evaluación hay de las fronteras de Misiones luego de las primeras 48 horas del cierre?

El bloqueo de la frontera es total. Se pueden quedar tranquilos los misioneros porque están ingresando solamente argentinos y residentes argentinos. Esto hay que remarcarlo bien y ser contundentes: la frontera está cerrada y solamente se les permite el paso a las personas de nacionalidad argentina o con residencia formal en nuestro país.



¿Puede haber desabastecimiento de algunos alimentos o productos de primera necesidad por el cierre fronterizo?

No debiera ocurrir porque el comercio internacional sigue funcionado. No estamos aislados en materia de transporte de mercadería, que se sigue desarrollando de manera normal. La restricción del paso en las fronteras es para las personas no para las mercaderías.



¿La frontera misionera disparó la decisión de cierre total de fronteras?

El viernes pasado estuvimos junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y los ministros Wado de Pedro y Sabina Frederic viendo la realidad del movimiento intenso de personas en Misiones. Desde las oficinas de Migraciones de Misiones nos mostraron en planillas de Excel la cantidad de personas que ese mismo viernes estaban circulando por la provincia, que por su situación de frontera y por sus atractivos turísticos es visitada por muchos turistas. Esto encendió las alertas por la posibilidad de ingreso y circulación del coronavirus por esa frontera tan concurrida. Por ese motivo, de manera inmediata con esta información en sus manos, el presidente de la Nación tomó la decisión de cerrar las fronteras.



¿Mas allá de la mirada política, qué viste como persona en esa recorrida por Misiones?

Vi miedo. Porque la gente del lugar conoce su realidad local mejor que nadie. Vi temor en los trabajadores de aéreas de frontera que conocen que por allí ingresan muchos extranjeros. También lo vi en el Parque Nacional Iguazú y por eso también se decidieron cerrar todos los parques nacionales. Es una situación atípica que estamos tratando de enfrentar con la responsabilidad que requiere.



¿Y cuál es la situación de coordinación del trabajo en las fronteras con los dos países que limitan con Misiones: Brasil y Paraguay?

Con Paraguay estamos trabajando en sintonía plena porque ellos también cerraron su frontera. Pero con Brasil estamos más enfocados en los controles porque ellos no tomaron aún las medidas restrictivas que tomamos nosotros. Porque además sabemos que la zona de la Triple Frontera tiene altos índices de movimientos migratorios y que Puerto Iguazú es uno de los lugares por el que entra gran parte de turismo a nuestro país, que compite cabeza a cabeza con el aeropuerto internacional de Ezeiza.



¿Tuvieron casos de resistencia por parte de algunas personas cuando les comunican que no pueden ingresar al país?

En Misiones esta funcionado muy bien el mecanismo de cierre y no tenemos reportes de inconvenientes, mas allá de las cuestiones típicas de comunicar la decisión del país y proceder al regreso del ciudadano. Hasta ahora donde más estamos rechazando el ingreso de personas es en el aeropuerto de Ezeiza porque muchas empresas aéreas aun no entienden que hemos cerrado las fronteras y están llegando con contingentes turísticos a los que no les permitimos el ingreso. Así como llegan les explicamos la situación y tienen que volver inmediatamente a sus países.



¿Y qué pasa con los turistas extranjeros que entraron al país antes del cierre de fronteras?

Deben estar en cuarentena obligatoria y eso lo estamos controlando en los hoteles. Porque hay turistas que no entienden que si ingresaron a nuestro país en los últimos 15 días, antes del cierre de las fronteras, tienen que cumplir la cuarentena en el hotel donde se alojen. No pueden estar paseando por ninguna ciudad. O de lo contrario serán deportados de manera urgente porque se trata de una cuestión de preservación de la salud pública y no hay excepciones para esto. Es simple. O hacés la cuarentena o te vas. No hay otra opción, salvo que presenten algún síntoma compatible con el coronavirus y ahí se procede a la internación en un centro de salud.



Hay provincias que cerraron sus límites internos, como Chaco, Salta y parte de Santa Fe. ¿Está en estudio restringir el movimiento de personas también dentro del país?

El presidente de la Nación tiene facultades como también la tienen los gobernadores para hacer todo lo que puedan para proteger a la gente frente al avance de esta enfermedad. No se descarta ninguna medida porque frente a un fenómeno de pandemia tenemos que estar más que alertas para ejecutar todo lo que podamos hacer para protección de la gente. Obviamente siempre se empiezan por medidas escalonadas que van subiendo de intensidad de acuerdo a lo que requiera cada momento.



¿Es posible que además de las fuerzas federales que están en la frontera también se disponga el envío de las Fuerzas Armadas?