“Por prevención, hay que dejar de besar a nuestros hijos”

Niños: sólo 1 % de tasa de infectados

Llama la atención de los expertos que el Covid-19 parece no afectar a los niños. De hecho, los afecta en una proporción muy pequeña comparado con los adultos: en la franja etaria que va desde los cero a los nueve años los casos registrados no superan el 1% y la mortalidad es del 0%.El médico infectólogo Eduardo López (MN 37586), consultado por la prensa de Buenos Aires, reconoció que “no se sabe la causa, pero la evidencia indica que prácticamente no hay ningún niño que haya requerido terapia intensiva, al menos es lo que ocurrió en China, que es donde más casos se estudiaron”.“No se sabe realmente por qué se enferman menos, pero es notable -señaló el especialista-. Algunos discuten si el receptor del virus a nivel pulmonar está totalmente desarrollado en niños comparado con adultos; otros hablan de cierto grado de inmunidad que los protegería, pero lo cierto es que no hay estudios que lo clarifiquen”.Y agregó: “Si bien los niños no adquieren la enfermedad, o lo hacen de manera muy leve, sí la transmiten, por eso no es exagerada la medida de suspender las clases que se ha tomado en muchos países”. Sobre a partir de qué edad el coronavirus comienza a aumentar su tasa de mortalidad, los especialistas señalan que “el virus empieza a aumentar la tasa de mortalidad en forma muy importante a partir de los 60 años y por cada década se duplica: a partir de los 60 es 4%, a los 70 es del 8% y a los 80, 16%. De acuerdo a las estadísticas oficiales, el grupo que más se infecta es el de 45-55 años, pero en ellos la enfermedad es de buen pronóstico.