Vacuna antigripal: aseguran que llegará este fin de semana

Jueves 19 de marzo de 2020

Desde el origen de la expansión del virus, una de las cosas que alertaron los especialistas es que no tiene tratamiento específico ni vacunas. El Covid-19 es una enfermedad respiratoria que tiene como síntoma principal la fiebre alta.

Otras enfermedades, en tanto, sí cuentan con inmunización y en un contexto epidemiológico como el actual conviene cumplir a rajatabla con el calendario oficial. La vacuna antigripal se convirtió en la última semana en un punto de consulta frecuente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y las farmacias.

En ese contexto, José Guccione, subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Salud de Nación sostuvo: “El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud pedirá a los laboratorios que a medida que vayan produciendo se vayan entregando las vacunas antigripales, aunque no es la cantidad que se estaría necesitando en la primera etapa para cubrir la población de riesgo”.

Según estimó: “Se prevé que para este jueves (por hoy) estarían los laboratorios entregando las vacunas para ser distribuidas por los camiones el viernes (mañana a todo el país”.

En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, Guccione afirmó que “fundamentalmente se empezará con la región NEA-NOA, estarían llegando el sábado o el domingo como para que la semana que viene empiecen a estar en los centros de vacunación”.

“El camión llega a la provincia y a su vez allí tienen que hacer la distribución a los municipios, a los centro de vacunación”, explicó.

Y remarcó: “Se busca que la población de riesgo pueda cubrirse. Lo que se busca es que no haya tanta cantidad de febriles, que no tengan que ver con el coronavirus y que no llenen los centros de salud”.

“La gente tiene que hacer cuarentena en su casa porque se busca aplastar la curva de infestación. Si la población responde como corresponde a lo que se está pidiendo, podemos tener un sistema sanitario, que con las camas que tiene el sistema público y privado podamos sostener el pico de demanda” que podría haber más adelante, dijo Guccione.

Economía:

Sociedad: