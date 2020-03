Varios municipios suspenden el servicio de colectivos urbanos

Ayer en horas de la tarde en el salón de principal de la Municipalidad de Eldorado el jefe comunal Fabio Martínez se reunió con personal de las distintas fuerzas armadas local con el fin de delinear acciones preventivas en cuanto a la emergencia sanitaria que rige a nivel país por el coronavirus.

En diálogo con El Territorio expresó, “es una responsabilidad nuestra trasmitir a la gente que estamos trabajando, necesitamos el compromiso de la comunidad, cuidarnos entre todos. Invitamos a la población que sé quede en su casa, que tome este estado como una emergencia sanitaria, que sea en serio. Sabemos de las experiencias de los europeos, en algún momento va a llegar a Misiones y tenemos que estar preparados, y no sólo la cartera sanitaria. La mejor manera de que este virus no se propague es prevenir, y lo hacemos ahora, es el momento justo, queremos transmitir que las medidas sirven si se toma en serio la situación, no estamos de vacaciones, las personas no pueden salir a los parques a pasear, tomar helado, visitar familiares entre otras cosas”.