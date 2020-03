Piden que la gente se quede en su casa y salga sólo ante urgencias

En el afán de cumplir con la disposición de provincia y Nación, El Territorio indagó en el testimonio de diversos turistas, quienes comentaron sobre los operativos.

Anahí Choque de 23 años es de Salta y regresó de Río de Janeiro, donde pasó sus vacaciones junto a sus amigas y comentó, “nos hicieron un interrogatorio sobre en qué lugares estuvimos, nos dijeron que al llegar a nuestra provincia tenemos que hacer la cuarentena. Estuvimos diez días allá y no estábamos conscientes de lo que sucedía en Argentina”.

“Allá en todos lados había alcohol en gel con utilización del barbijo pero la gente no se veía tan alarmada como si lo están acá. Nuestras familias nos dijeron que está todo suspendido, las compras las deben hacer sólo uno del grupo familiar y que reprogramemos nuestra vuelta por esta situación”, agregó.

Fue Sara Del Moral de 61 años quien se quedó con las ganas de conocer las Cataratas del Iguazú, “soy de Tucumán pero no nos hicieron ningún control pero ya nos informaron que cuando lleguemos a nuestra provincia lo van a hacer. Vinimos para visitar Cataratas el día lunes y nos dijeron que estaba cerrado, íbamos a volver el viernes pero lo cambiamos aunque pudimos conocer algo de Posadas”.

“Soy de Ituzaingó y un familiar de allá me dijo que venga a averiguar sobre las medidas que se tomaron. En la boletería me dijeron que hasta mañana se puede viajar, al menos los que tienen domicilio en Ituzaingó”, manifestó Carlos López.

Internacionales:

Agregó además que vino a Posadas por trabajo el pasado viernes y “vuelvo antes por la restricción. Soy artesano y me afecta mucho económicamente porque la gente se puso histérica y no quiere tocar nada y por eso no pude vender”.