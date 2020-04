Matías Lammens: “Hasta fin de año, seguro que sin hinchas”

¿Cuándo vuelve el fútbol? ¿Con o sin hinchas? Dos preguntas que por estos tiempos no tienen respuesta concreta. Argentina, como gran parte del mundo, primero se enfoca en la cuestión sanitaria y poder generar que la curva de contagio de coronavirus sea lo más chata posible, para luego sí poder a volver a realizar acciones cotidianas, como lo es el deporte. En esta línea, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Nación, avisó que no ve un fútbol con público en el horizonte cercano.



"El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino, te diría, y va a ser título, no me lo imagino ni para junio ni para julio", soltó el ex presidente de San Lorenzo. Y siguió: "La liga alemana anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber público. No sé si hasta el año que viene, por lo menos hasta fin de año, bien entrado fin de año te digo, seguro. Seguro porque es un riesgo innecesario, vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho".