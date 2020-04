La Legislatura iniciará las sesiones virtuales con el foco puesto en salud

Martes 28 de abril de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Este viernes 1 de mayo, la Cámara de Representantes provincial arrancará un nuevo periodo de sesiones ordinarias, aunque con una nueva modalidad: por videoconferencia. El sistema se aplicará en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio debido al avance del Covid-19 que atraviesa el país. La Constitución Provincial permite ese funcionamiento en caso de fuerza mayor.

El presidente del cuerpo, Carlos Rovira, a través del decreto 263, establece además que la sesión especial del 1 de mayo, en la que el gobernador Oscar Herrera Ahuad debe dar su discurso de apertura de año, se realizará con esa modalidad.

El inicio de la reunión está previsto para las 9 y los legisladores participarán desde sus respectivos despachos ubicados en el edificio anexo de la Cámara de Representantes. Tanto la sesión especial, como las ordinarias y las reuniones de comisión se realizarán con esta metodología.

Por esta razón, los legisladores y secretarios ya estuvieron los últimos días realizando diferentes prácticas. El sistema de votos electrónico y de pedido de la palabra ya se venía utilizando hace varios años en la Cámara misionera, que es una de las más modernas del país.

Más allá de la posibilidad de volver a sesionar, los miembros de la Legislatura aducen que la mayoría de los proyectos prioritarios para esta primera etapa están completamente abocados a la emergencia sanitaria. Sin embargo, también mantienen en pie otras iniciativas que buscan realizar importantes cambios económicos y sociales en la población misionera.



Nuevos métodos

Los diputados contaron a El Territorio las expectativas que mantienen respecto a esta modalidad y las preparaciones que van teniendo en sus respectivos equipos de trabajo para poder llevar adelante la tarea lo mejor posible.

“Nosotros, por Constitución y por la reglamentación de Cámara, estamos habilitados a sesionar de esta manera sin inconvenientes. Luego de la sesión especial del viernes, tendremos el martes la primera reunión de comisión, que también será de esta manera”, mencionó el legislador por el PJ, Rafael Pereyra Pigerl.

Sobre la posibilidad de que haya invitados, aseveró: “Estamos viendo la manera, hicimos una declaración de interés sobre el sistema de desinfección que se fabricó en Oberá para el ingreso de personas a un lugar. Pensamos que quizás utilizando algo similar se pueda recibir en algún lugar de Cámara a aquellos que quieran oficiar de invitados”.

Sobre esto último también hizo referencia el diputado Isaac Lenguaza, del Partido Agrario y Social (Pays). “Siempre a las comisiones suelen ir invitados, yo incluso, a pesar de que no formaba parte de una comisión, también presenciaba algunas y ahora va a ser difícil, pero se piensa que quizás se podría recibir al invitado con un protocolo en Cámara y que esta persona pueda conectarse quizás también a la reunión en el caso de que quiera aportar a la discusión, pero tendría que ser con un pedido y permiso previo”, acotó.

Asimismo, sobre la forma de trabajo en sí, dijo “ya venimos trabajando con el sistema parlamentario y la votación electrónica. Tenemos la computadora que se conecta al sistema interno de la Cámara”.

“La diferencia es que ahora vamos a estar en nuestro despacho, que será nuestra banca. La pantalla estará dividida en dos, en una parte el sistema para votar y pedir la palabra y en la otra la teleconferencia. Además, se sugiere que cada diputado tenga menos tiempo para exponer, que ronde hasta los 3 minutos”, explicó y agregó que el gran cambio “se sentirá en las reuniones de comisiones”.

Al respecto, Julio “Chun” Barreto, diputado del Frente Renovador, apuntó que “hay mucha tarea legislativa, pero con la salvedad de esta situación que también nos impone esta nueva metodología de trabajo. Hace un mes venimos con las videoconferencias y creemos que llegó para quedarse un tiempo”.

“Estamos tomando las medidas pertinentes, la Cámara tiene un gran trabajo en los técnico y tecnológico que permite afianzar este tipo de trabajo. Muy poco es lo que va a cambiar de las sesiones normales, nuestras sesiones eran muy ordenadas y no eran extensas, lo que va a primar es el manejo del sistema para que cada diputado pueda desarrollar su actividad con tranquilidad”, destacó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Por su parte, Javier Mela, legislador del interbloque Cambiemos sostuvo que “cada uno deberá aportar para adaptarse para que funcione, aunque esperemos que esto sea transitorio y pronto podamos volver a la normalidad”.



Proyectos en mente

“Sin dudas la agenda cambió, y vamos a estar acompañando con todo lo que necesite el gobierno provincial, acompañando este nuevo proceso mundial”, señaló Barreto, consultado por las iniciativas en carpeta para este nuevo período.

“A mí me toca la parte ambiental como presidente de la comisión y voy a trabajar intensamente este año para tocar estos temas que creemos son muy importante que tienen que ver con la educación ambiental, reciclado, la educación en escuelas, importancia de la conservación del medioambiente”, añadió.

Y, seguidamente, apuntó: “Más allá de eso, prima el tema de la salud por sobre la economía, está en el tope y tendremos que trabajar también el sostenimiento de la provincia, que ha bajado notoriamente la recaudación, como ocurrió en todo el mundo”.

Al igual que él, los demás diputados coincidieron en que la temática principal estará enmarcada por la emergencia que aqueja a toda la población.

Fue en ese marco, que el vicepresidente de la Legislatura, Hugo Passalacqua, presentó un proyecto para destacar la labor de todos los trabajadores exceptuados por ser servicios esenciales (ver Beneplácito...).

Asimismo, Mela argumentó que desde el bloque “se hicieron muchas gestiones que tienen que ver con la pandemia, pero se hicieron mediante notas al Ejecutivo. Estas notas ahora las convertiremos en proyectos, como por ejemplo el pedido de conformación de un comité de crisis que incluya a la oposición, los relevamientos de hospitales que carecían de elementos, y los salvoconductos para aquellos que se quedaron varados en otras provincias, relevamientos en geriátricos y sobre la situación educativa, entre otros”.

“Vamos apoyando las gestiones provinciales y también señalando lo que creemos que está mal, aportando lo que podemos”, manifestó.

En tanto, Pereyra Pigerl detalló algunas de las iniciativas que fue elaborando, incluso antes de la pandemia, pero que se adecúan al contexto actual.

“A fin del año pasado presenté la modificación de ley que incluye el sistema de mediación obligatoria, como ya ocurre en otras provincias. Es un proyecto que mucho tiene que ver también con esta situación porque se van generando conflictos que deberán ser subsanados, tratando de no colapsar la Justicia. Otra de las iniciativas también tiene que ver con la mediación penal, para delitos de hasta seis años de prisión, que creo también es un buen mecanismo. Porque la sentencia judicial hace justicia, pero muchas veces no sana el problema de fondo y no recupera el entramado social”, expresó.

A esto, también se suman otros proyectos, como el de modificación de la Ley de Violencia Familiar. “Se trata de una normativa que ya quedó un poco obsoleta y necesita una adecuación a la sociedad que también cambió. Hay que tener en cuenta que en este marco de aislamiento se está viendo muchos casos de violencia en las casas, femicidios, y esta modificación viene también a darle una mayor legitimación procesal a las denuncias”, remarcó y mencionó que el trabajo es en conjunto con la mirada de jueces, asesores y el acompañamiento de los diputados del bloque renovador.

Entre otras iniciativas presentadas, otra de las especificadas por Pereyra Pigerl es la de implementación de los “Principios Generales de Derechos Humanos durante una pandemia” enmarcados en lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a Lenguaza, contó que tienen muchos proyectos presentados que buscan aprobación, pero “en estos tiempos, vamos a tener que abocarnos a la emergencia, no sólo lo concerniente a salud, sino también a sectores económicos”.

“Presido la comisión de Comercio, Turismo y Derecho de consumidor y sabemos que en turismo vamos a tener que trabajar fuertemente para ver cómo paliar la situación”, anticipó.