Pide autorización para buscar a su hija de Buenos Aires

Martes 28 de abril de 2020

Tania Martin vive en la ciudad de Eldorado desde hace cuatro años. Proveniente de Buenos Aires, producto de una relación anterior tiene una hija de 9 años, quien vive con su padre, y por ello la mujer solicita una autorización para poder viajar a buscar a la niña.

“Yo tengo un régimen amplio de tenencia dado por la Justicia en cual el padre la ve con una cierta periodicidad”, comenzó explicando a El Territorio.

“El 1 de marzo él me debería haber reintegrado a mi hija, pero deliberadamente decidió no hacerlo, incumpliendo con lo pautado por la Justicia, cuando debía efectuarse el reintegro luego de las vacaciones, en la ciudad de Eldorado”, detalló.

Ante esta negativa, la mujer comentó que realizó una presentación judicial y tenía una audiencia a fines de marzo. “Justo apareció esto de la cuarentena, entonces la audiencia no se realizó y desde entonces estoy peleando para que me permitan buscarla (a su hija), traerla conmigo a Eldorado, porque ya hace dos meses que no la veo. Yo tengo vehículo para ir, pero necesito el permiso para poder hacerlo”, manifestó.

Según comentó, hizo numerosos pedidos a la Justicia solicitando el permiso correspondiente, pero la respuesta es siempre la misma.

“Sin el permiso no puedo viajar. Y lo único que me dicen es que tengo que esperar a que termine la cuarentena, que encima nadie sabe cuándo terminará. He acudido al 144, donde me han asistido y derivaron mi caso al Ministerio de la Mujer, pero hasta el momento no tengo ninguna novedad. Estoy desesperada por recuperar a mi hija, ha vivido siempre conmigo por largos períodos, la he criado junto con mis padres y hoy estoy sufriendo maltrato por parte del padre, ya que aprovecha la cuarentena para apropiarse de la menor incumpliendo la restitución”, expresó Martin preocupada.

“No sé a quién más acudir. No sé qué más hacer y necesito la ayuda de todos, para que tanto yo como todas las que están pasando por situaciones similares seamos visibilizadas y logremos justicia. No es difícil, sólo quiero que me den el permiso para viajar a buscarla y traerla. Con todas las medidas de seguridad que me digan, no tengo problemas, no me voy a arriesgar o a poner en peligro la salud de mi hija. Pero necesito el permiso en forma urgente”, sentenció.