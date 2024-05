Por qué criticaron el vestido de Shakira diseñado por Carolina Herrera para la Met Gala | El Territorio

Mientras Karol G se robaba las miradas en su desfile por la alfombra roja, la barranquillera recibió comentarios divididos por su atuendo.

viernes 10 de mayo de 2024 | 12:42hs.

Una vez más los ojos del público se posaron en uno de los eventos más importantes y esperados en el mundo del entretenimiento y la moda. Se trata de la Met Gala 2024, el espacio en donde se junta el arte y la moda con celebridades de talla mundial.

El 6 de mayo las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York volvieron a brillar con los extravagantes looks de los invitados a la gala, que reúne a celebridades, personalidades importantes, diseñadores y figuras influyentes, que con su presencia ayudan a recaudar fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Zendaya posó en la Met Gala, con el tema de este año "Bellas Durmientes: Despertar la moda" - crédito Andrew Kelly/Reuters

Para este año el código de vestimenta era alusivo a El Jardín del Tiempo, un relato de J.G. Ballard de 1962, por lo que muchas personas buscaron brillar con sorprendentes y disruptivos looks correspondientes a la temática.

“Enfocado a la conmemoración de aquellas piezas de ropa tan frágiles que no pueden volver a lucirse, siendo bellezas durmientes”, según explicaba el evento.

Fue así como a la especial noche llegaron las cantantes colombianas más populares y reconocidas del momento, Karol G y Shakira, las cuales a su manera lucieron vestidos y maquillaje que las representara a ellas y al tema de “Bellas durmientes: despertar de la moda en Nueva York”.

Aunque en oportunidades anteriores la cantante barranquillera no había participado, luego del gran éxito a nivel mundial en el último año, fue invitada a la gala de 2024.

Shakira llegó con un gran vestido rojo de Carolina Herrera, una de las mejores diseñadoras de Latinoamérica, con el que quiso mostrar que era una rosa roja del jardín, que era lo que el dress code exigía en la Met Gala 2024.

Sin embargo, su atuendo no conquistó al público, pues muchos aseguraron que Shakira y su estilo no iban con el concepto que tenía propuesto para este año la gala. Incluso, hubo quienes aseguraron que la cantante no entendió la temática.

“Shakira se ve preciosa, pero dónde está la temática?”; “Karol G en la Met Gala devoró, y Shakira en la Met Gala ayunó”; “Shakira está bonita, ¿pero me pueden decir qué representa el vestido rojo en relación con la temática del libro The garden of time y la Met Gala?”, son algunos de los comentarios que dejaron algunas personas en las redes sociales.

Es por esto que Infobae Colombia habló con la periodista y experta en moda Beatriz Arango, quien en su cuenta de X explicó cuál fue la intención del vestido de la cantante y la defendió de quienes no entendieron su iniciativa.

De acuerdo con las declaraciones de la periodista, Karol G y Shakira brillaron en su respectivo estilo, ya que ‘La Bichota’ fue más arriesgada y se dejó llevar por la fantasía, los brillos y la imaginación; pero la cantante barranquillera fue más sofisticada, fiel a ella, a su época, su cabello suelto, e incluso sus zapatos y la forma en como los usa normalmente.

“No se puede juzgar el vestido de Shakira saliendo del hotel, que fue la primera imagen que vimos, hay que mirarlo, analizar y disfrutarlo, sobre todo, en la puesta en escena, que son las escaleras de llegada al museo Met de Nueva York.

Beatriz Arango indicó que Shakira iba como una rosa roja y el concepto se podía entender más justo cuando empezó a desfilar por las escaleras que tenían una alfombra.

“Cuando uno ve ese vestido dispuesto en las escaleras, ella se para y la cola cae, y cuando tú la miras bien de frente, el recogido que le hacen a las mangas es hermoso, son unos pétalos de rosa. Y cuando tu la ves ya con distancia dices: ‘Es una rosa espectacular’”, explicó Arango.

Además, Beatriz asegura que Shakira se conecta con el Jardín con la joya que lleva en el pecho, que son unos diamantes de Cartier que llevarían a las personas a la fantasía por los cristales y las flores de cristal que existen en ese espacio.

Pero eso no fue lo único relevante del look de Shakira en la Met Gala, ya que la flor tiene que ver con el estado en el que está en su vida y también con el significado que está manejando en su nuevo álbum discográfico.

“Va en una columna muy simple, porque todo el espectáculo, todo el volumen y la expresión del jardín está en la placa. Entonces siento que Shakira no renunció a su estilo y lo hizo de la mano de expertos como Carolina Herrera que le dan un nivel de sofisticación muy alto. Pero cuenta también la historia de una flor en su esplendor, y no es casual que vaya ahora, que está separada y que está en un momento de su vida en el que está en el florecimiento de su vida”, puntualizó.