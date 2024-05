Con un operativo de salud, este martes habilitarán el Caps modular en colonia Julio U. Martín | El Territorio

El próximo martes 14 de mayo quedará habilitado el nuevo Caps Modular en la colonia Julio U. Martín, zona rural del municipio de Campo Viera donde residen alrededor de 300 familias. En ese marco, desde las 8 y hasta las 16, se realizará un operativo integral de salud a cargo de los equipos profesionales del Área Programática X de Zona Centro Uruguay y la Subsecretaria de Articulación Interministerial e Integración de Sistemas, del Ministerio de Salud Pública de Misiones.



El Caps container, que cuenta con un consultorio, vacunatorio, espacio para administración y sanitarios, pasará a brindar atención médica los lunes, miércoles y viernes, con enfermeros y agentes sanitarios, en tanto que una vez por semana concurrirá una médica, facilitando y garantizando el acceso a la salud de los pobladores de la colonia que, caso contrario, tienen que desplazarse unos 10 kilómetros hasta el hospital de Campo Viera.





Cabe señalar que en noviembre del año pasado un fuerte temporal provocó graves daños en la estructura del Caps ubicado en Julio U. Martín, por lo que la Comuna junto al Ministerio de Salud Pública iniciaron las gestiones a partir de las cuales se concretó la instalación del Caps modular, similar al que funciona en varios municipios de la provincia.



Sobre el operativo de salud



Desde las 8 de la mañana se llevará adelante un operativo de salud con atención odontológica (consultas y extracciones a partir de los 14 años), clínica médica (adultos y niños), ginecología (consultas, PAP, extracción de varillas, colocación de DIU hormonal, parches mamarios, controles obstétricos), nutrición (asesoría y consultas), asesoría social (consultas y afiliaciones a Incluir Salud), vacunación (calendario), laboratorio (extracciones con ayuno de 12 horas, enfermería (controles) y electrocardiogramas.





Se informó también que aplicarán la vacuna contra el dengue, de 9 a 15 horas, a personas de entre 20 y 59 años, debiendo los interesados tener descargada la aplicación Alegramed, no ser inmunosuprimido, no haber tenido dengue en los últimos 6 meses y las mujeres, no estar en condición de embarazo o lactancia.



La amplitud de la propuesta va a incluir traslados desde el hospital de Campo Viera hasta el epicentro del operativo, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de personas.