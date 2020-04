“La curva epidemiológica está súper aplanada”

Domingo 19 de abril de 2020 | 09:00hs.

Los especialistas en infectología coinciden en que el frío en sí no se convierte en un propagador del coronavirus, sino que son los hábitos sociales con temperaturas más bajas los que aceleran el contagio. La permanencia de personas en lugares cerrados y con poca ventilación son factores todavía más peligrosos que el frío.“No estamos 100% seguros de que el factor estacional sea un agravante. Se trata de hábitos sociales durante el invierno”, sostuvo Laura Barcán, médica infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), en diálogo con El Territorio. Barcán hizo un paralelismo entre la pandemia por influenza en 2009 y esta, llamada coronavirus.La verdad es que no. Yo creo que no hay forma de saber eso. Lo que pasó con el virus de la influenza es que duró ese año (2009) y después fue un virus que comenzó a circular de forma estacional, igual que otras cepas de influenza. Ahora lo que va a pasar con este virus, la verdad, no lo sé. Y no es que no lo sé yo, no se sabe en general que va a pasar exactamente.Con la gripe A en un año se murieron 500.000 personas, que es bastante. Yo creo que con este virus vamos a llegar a más de esa cifra en un año. Ahora con los muertos que hay creo que son 200.000 y llevamos tres meses de pandemia, o sea que probablemente haya más mortalidad con este virus que con la influenza. Aparte, era otra gente, con la influenza se morían mucho las embarazadas y los niños, cosa que por suerte con esta no. Aparentemente, las embarazadas parecen que no sufren formas más severas y con los niños ya sabemos que, los que se infectan, ninguno es de forma severa.Lo que estamos haciendo. Mantener el aislamiento social hasta ahora es lo único que nos ha dado muy buen resultado. O sea nosotros, en relación con otros países que comenzaron el aislamiento tarde, en Italia con 9.000 casos, en España con 6.000, nosotros lo iniciamos entre 100 y 200 casos… entonces estamos viendo que nuestra curva está súper aplanada. Esto quiere decir que los casos van surgiendo en forma gradual. Hasta ahora damos absolutamente abasto a que la salud, el sistema de salud, los atienda como tienen que atenderlos.O sea que tenemos que hacer eso y después el resto de las cosas: lavarnos las manos, toser tapándonos la boca, no yendo a trabajar si estamos enfermos y por supuesto manteniendo el distanciamiento social.Es un virus que lo conocemos desde enero recién. No tenemos esos datos respecto al frío. Es verdad que comenzó en el hemisferio norte cuando hacía frío, pero también hubo muchos casos en Brasil y en Ecuador y hace calor, eso estaba estudiado… apenas, pero estaba estudiado con el otro Sars del 2002 que ese sí se replicaba mejor en el frío pero era un estudio in vitro, no eran personas. Era un estudio en un laboratorio, pero con este virus la verdad es que no lo sabemos.Claro, exactamente… está más relacionado al hábito de la gente de cuando hace frío que están en ambientes cerrados que a que el virus mismo sea más sensible al frío que al calor. Es así, igual que con la gripe.Una vez que uno adquiere el virus, puede estar excretándolo muchos días después, por eso es que ahora extendimos el análisis de control al día 21 recién, porque el día 10 o 12 casi siempre sigue dando positivo. Y hay algunas descripciones de algún período de que han estado incubando más de dos semanas.El alta definitiva es diferente si es Nación, provincia o ciudad. Al ser un país federal, cada uno requiere diferentes condiciones para decir que está dada el alta definitiva. Pero el alta definitiva sería con dos PCR negativos (hisopado) con por lo menos 48 horas la una de la otra, esa es la condición de provincia de Buenos Aires, después hay otra de Nación y otra distinta de diferentes lugares.