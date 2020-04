Domingo 19 de abril de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

Rosa Williams (72) es enfermera y vive al servicio del otro. Su vocación es más fuerte que cualquier otra cosa y bajo ningún punto de vista abandona a sus pacientes, la mayoría personas de más de 80 años, quienes la necesitan para subsistir día a día.Su rutina es siempre la misma: se levanta a las 7 y durante el transcurso de la mañana atiende a cinco pacientes; luego, a la tarde, la esperan otros seis.“Así es todos los días, les hago control de presión, de azúcar, higiene personal, medicación, la mayoría son personas con alzheimer y tienen de 80 a 95 años”, comenzó explicando.En este sentido, comentó que desde que la pandemia de Covid-19 llegó a la Argentina, comenzó a tomar ciertas precauciones sanitarias y de higiene personal, pero confesó que no le teme a la enfermedad.“Cuando pasé por la gripe A sentí un poco de miedo porque justo estaba con una paciente que habíamos tomado mate a la mañana y después a la noche me enteré que tenía la enfermedad, pero no me pasó nada”, recordó.Lo paradójico reside en que Rosa asiste a once ancianos por día, pero sostuvo: “No veo a mi mamá desde que empezó la pandemia”. Así, ya lleva al menos un mes sin poder abrazarla.“Ella es enferma del corazón, tiene parkinson, es diabética insulinodependiente e hipertensa, además tiene 80 años. Vive con una hermana mía y con mi otra hermana optamos por no ir a verla, nos comunicamos todos los días y claro que si pasa algo voy a ir, pero como yo trabajo afuera todo el tiempo, tomé esa medida para cuidarla”, comentó.Además de la vocación y el amor por su profesión, la enfermera tiene otro motor: su familia.Rosa vive junto a su marido y sus dos hijos y una de ellas, de 33 años, presenta síndrome de Down.“Ella tiene bajas las defensas, así que me cuido mucho al entrar a mi casa, me saco los zapatos, la ropa, mi marido ya me deja una bata y me doy una ducha, llevo toda mi ropa a lavar y ahí recién abrazo a mi hija, porque ella no entiende, tiene 33 años pero una mente de 6”, describió la madre.Y, en tal sentido, contó: “Como no me ve durante el día se desespera a la noche cuando me ve llegar, me espera afuera del baño para poder abrazarme”.Rosa es un ejemplo de amor por el otro, de servicio y compromiso. Cada día deja su vida para brindar una buena atención a sus pacientes sin descuidar su hogar y su propia familia, aunque en estos días el amor se demuestre estando lejos.