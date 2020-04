El sistema de salud quedará reforzado

Domingo 19 de abril de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

La pandemia de coronavirus obligó a modernizar el sistema sanitario del país para atender una enfermedad nueva, que revolucionó todos los aspectos de la vida de las personas, pero en especial la referida a la atención de la salud. Esa transformación impactó tanto en la salita de primeros auxilios de un barrio periférico como en el hospital de alta complejidad, que de un día para el otro se vieron en la necesidad de contar con mayores cantidades de todo tipo de insumos.Esa revolución implicó asignar más recursos a la atención de la salud para lograr más médicos y enfermeros en las unidades de terapia intensiva, mayor número de camas para los pacientes que necesiten internación, laboratorios con equipamiento nuevo y un sinfín de urgentes necesidades que diariamente hay que atender.Al respecto, El Territorio dialogó con el Secretario de Equidad del Ministerio de Salud de la Nación, Martin Sabignoso, para conocer de qué manera se está articulando entre la Nación y las provincias esta corrida en la emergencia.La atención médica por coronavirus dejará múltiples aprendizajes sobre herramientas que ofrecen hoy las nuevas tecnologías para atender todo tipo de demandas...Esta emergencia mundial impactó en todos los órdenes de la vida pero en el ámbito de la atención de la salud tuvo su epicentro mas crítico. Sin dudas los pasos que fuimos dando rápidamente en medio de la emergencia constituyen un capital de conocimiento que quedará en nuestros profesionales y en nuestros hospitales. Todo el equipamiento que se está logrando quedará en beneficio de las comunidades. Es algo que ahora, en medio de la emergencia, no estamos mirando porque estamos enfocados en lograr todo lo necesario para el escenario más crítico, pero cuando todo pase, el conocimiento sumando al equipamiento sin dudas será un gran paso en el mejoramiento de todo el sistema de salud del país.Tenemos varias necesidades y por eso trabajamos en prioridades. Estamos haciendo un esfuerzo articulado con las provincias para poder adquirir todo el equipamiento necesario. Pero no somos los únicos. Todo el mundo está demandando respiradores. Entonces, vamos consiguiendo en distintas etapas todo lo que necesita nuestro país. Por supuesto que siempre queremos tener más.Cuando hablamos de equipos críticos, estamos refiriéndonos a camas de internación para personas que necesiten alojarse en algún hospital o centro médico. Hay básicamente dos tipos de camas hospitalarias: las de cuidados intensivo y las de salas comunes. También respiradores, equipos de diálisis, mesas de anestesias y todo el instrumental que habitualmente ocupan los profesionales en las unidades de cuidados intensivos. Asimismo, son insumos todos los elementos de protección que necesitan los profesionales de salud para trabajar y cuidarse, como barbijos, guantes y protectores corporales. También el instrumental que ocupan y los fármacos necesarios para atender a los pacientes.Se están fabricando en nuestro país. Hay dos empresas en Córdoba que están aumentando su producción todas las semanas y que son nuestros principales proveedores. Pero también seguimos permanentemente tratando de conseguir respiradores en otros países. Hicimos un pedido a China. Y así estamos constantemente en la búsqueda de este elemento esencial para las terapias intensivas.Además de contar con todos los insumos, también es necesario tener el espacio adecuado donde instalarlos, tener hospitales o centros de salud construidos para poner este equipamiento y tener el recurso humano necesario y capacitado para trabajar en esta pandemia.Se hace en base a criterios objetivos, transparentes y equitativos. Tomamos en cuenta además de la población de cada provincia y la cantidad de gente que no tiene un servicio de obra social o prepaga. También los criterios epidemiológicos, para saber qué cantidad de gente infectada por coronavirus tienen. Miramos la infraestructura y el material médico con el que cuentan, por ejemplo, qué cantidad de respiradores tienen.Se destinó una partida de 17.800 millones de pesos para distribuir en todas las provincias para hacer frente a los mayores gastos que ocasione esta pandemia. De ese total ya se transfirieron hace diez días 1.400 millones y esta semana se ejecutaron otros 2.200 millones. Son recursos que las provincias ocupan de acuerdo a sus necesidades.El Estado nacional, a través del Fondo Nacional de Equidad en Salud, va a financiar la internación en establecimientos públicos y privados de toda la población del país que no tenga obra social o cobertura de prepaga y necesite internación por Covid-19.