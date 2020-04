“En tiempos de crisis las estrategias no tienen que ser únicas”

Domingo 19 de abril de 2020 | 10:00hs.

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

La Organización Mundial de la Salud explica que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud.En Misiones, uno de los encargados de monitorear e investigar las enfermedades endémicas o emergentes es el médico Jorge Gutiérrez, responsable de Epidemiología dentro de Salud Pública.Con cuatro décadas de experiencia en el sistema público pasó por varias crisis sanitarias, quizás la más reciente haya sido la epidemia de gripe A H1N1 en 2009, de la que asegura “haber aprendido muchísimo”.Hoy el mundo se enfrenta una vez más a una pandemia que pone en jaque los sistemas de salud de todo el planeta. El coronavirus ya es una realidad y se trabaja sobre prueba y error. Se desconoce hasta el momento un tratamiento específico para quienes contraen el virus que se esparce velozmente y tampoco hay vacuna que lo prevenga. Así, todos los países comenzaron a prepararse para lo que pueda suceder, que en cierto punto también es incierto.Nos dio mucha experiencia porque en aquel momento también trabajamos sobre una enfermedad que para nosotros era desconocida. La pandemia de influenza A H1N1 nos tomó con desconocimiento porque era una patología nueva. Recuerdo que viajábamos cada 15 días a Buenos Aires y se cambiaban todos los lineamientos. Entonces aprendimos a ser flexibles en ese sentido, nos dio entrenamiento. De manera que sabemos que por ahí se va a dar un protocolo y después hay que corregirlo, eso para nosotros estuvo claro desde el principio. Lo distinto es que en aquel momento teníamos herramientas. Teníamos el oseltamivir para los internados, teníamos la vacuna como preventiva. Ahora, en el coronavirus, en el que no hay vacuna, no hay medicamento conocido, se nos dificulta.El coronavirus es algo que va a llegar. Estamos convencidos de eso. Pero si usted me pregunta en este momento, yo le diría que estamos bien. Los números están estables y eso es un aliciente, a pesar de que se sigue testeando y testeando a los que corresponde testear.El primer caso fue una persona que vino de España y guardó el aislamiento, y se ve que lo guardó muy bien porque a pesar de lo que se dijo en las fake news, él no fue motivo de contagio en ningún otro.Después los casos de Iguazú con el tremendo operativo que hubo para ubicar a las personas que llegaban por la frontera. El hecho de que allá haya habido sólo dos contagiados es porque se hicieron las cosas bien. No hay todavía una aparición comunitaria de casos. El trabajo que se viene haciendo está dando sus frutos.Aun así entendemos que con toda esta cuestión de gente que está ingresando desde otras provincias, y tienen que ser repatriados porque son misioneros, hay que ser muy cuidadosos.Prevemos que por algún lado va a entrar la enfermedad, pero se están haciendo todas las previsiones. En eso los misioneros tienen que estar tranquilos. Por ahí los controles en la calle pueden ser molestos, pero eso es para nuestro bien, porque la gente debe entender que no puede estar circulando porque sí.Va a depender de lo que vayamos aprendiendo con la enfermedad. En principio nos mantenemos en 14 días y no hay, hoy por hoy, un indicio de que tengan que ser más días.Están trabajando desde muchos laboratorios. Yo calculo que por este año no va a haber nada. Ojalá me equivoque. Pero tienen que cumplirse las fases, porque la vacuna no tiene que ser solamente efectiva, tiene que ser segura. Tampoco se sabe cuál va a ser más adelante el comportamiento de la enfermedad.Es muy importante por dos cosas. Una está referida a que estamos por entrar a la etapa invernal. Pero en el contexto del coronavirus, el hecho de quitar una enfermedad gripal de circulación que tiene componente respiratorio es muy importante, porque a la hora de hacer el diagnóstico, por ejemplo, del grupo de los que se infecten de enfermedades respiratorias, uno ya puede deslindar esa enfermedad porque va a haber menos personas con gripe. Entonces se puede empezar a sospechar de coronavirus, pero por otro va a ser gente que no va a ir a consulta, que no se va a internar, que no va a ocupar un respirador.Estamos haciendo de todo un poco. En tiempos de crisis las estrategias no tienen que ser únicas y hasta hay que aguzar el ingenio