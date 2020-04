El temor por la salud de los hijos

Domingo 19 de abril de 2020

En un contexto sanitario tan complejo, el mayor miedo de toda madre es que les suceda algo a sus hijos. El Territorio dialogó con algunas, quienes expresaron su preocupación.Ayelén Rodríguez tomó la decisión de pedir licencia en su trabajo porque prefiere cuidar ella misma a sus hijos y no dejar entrar a una niñera a la casa. “Uno no sabe qué movimientos tuvo esa persona antes de venir o después de salir de cuidar a los chicos, así que por resguardo de mis hijos y prevención es que me saqué ese beneficio y estoy con ellos”, afirmó.Alejandra Brítez (38) es empleada doméstica en una casa de familia y no tiene la opción de no ir a trabajar porque día a día mantiene a su hogar y su familia.“Es una situación muy complicada porque está en riesgo nuestra salud, hay demasiada gente en la calle. Yo tengo miedo, sí, porque por causa de quienes no se cuidan o no creen que puede pasar, podemos contagiarnos los que de verdad nos cuidamos”, se lamentó.Finalmente, Patricia Correa (51) expresó: “Trato de no pensar porque sufro mucho, tengo a mis hijos en varias provincias porque trabajan en las fuerzas y ellos están muy expuestos. La vida ha cambiado mucho desde que comenzó este virus a infectar a los argentinos. Todo lo que se puede hacer es extremar cuidados, es de lo que más les hablo a mis hijos cuando me contacto con ellos por videollamadas”.