Privados están entre la urgencia por trabajar o definir su cierre

Domingo 19 de abril de 2020

Por Vctor Pirisvpiris@elterritorio.com.ar

Concesionarias no pueden seguir sin ayuda Las concesionarias de autos son uno de los sectores más golpeados por la prohibición de atender al público. A nivel nacional, las asociaciones que nuclean a las concesionarias se encuentran negociando ciertas ayudas financieras o bien podría haber incluso una rebaja del 60 por ciento en los sueldos de los trabajadores, planteado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Además, la crisis que ya venía arrastrando el sector hace dos años, con una baja importante en las ventas, se vio profundizada con la paralización de la actividad total en este último mes.

Al respecto, el propietario de Alcaraz Automotores, Ramón Alcaraz, indicó a El Territorio que “venimos de dos años de declive, tanto en la industria como en el comercio, desde 2018 que no repuntamos y estuvimos soportando un mercado deprimido, con falta de demanda, altas tasas de interés y cargas tributarias enormes, y ahora nos toca esto que es una tragedia”. Por su parte, Carlos Seewald, representante de la marca Fiat, adujo que “este año habíamos empezado a subir las ventas, veníamos trabajando con el gobierno un convenio que elevaba la venta de los automóviles y teníamos muchas expectativas, pero esto nos pegó muy fuerte”.

Trabajadores de turismo con salarios inciertos

Golpeados en mayor o menor medida por las restricciones de la cuarentena por el coronavirus en el país, sectores económicos de la provincia manifestaron su preocupación por no poder seguir sosteniendo el aislamiento.En algunos casos valoraron la apertura de atención on line o con delivery (que comenzará a darse desde mañana), pero alertaron que la medida no alcanza y llega tarde. En el caso del comercio ya se estiman muchos cierres y se plantea que en mayo deberá darse alguna solución para sostener emprendimientos.En tanto, la producción también sufre la lenta demanda de la economía, casi en coma, por el aislamiento promovido con el Covid-19.Negocios de la capital provincial expresaron su onda preocupación por recuperar ventas para poder hacer frente a sus crecientes deudas tras la inactividad por más de treinta días.Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) expresaron que las consultas para poder trabajar “de alguna forma” se multiplicaron en los últimos días. Y también hay negocios que reconocieron que no podrán mantener su local porque agotaron sus reservas.Por otro lado, se valoró la apertura de la atención online, aunque se cuestionó que nunca se debió haber cortado, como pasó con la principal empresa del país -por Mercado Libre-que siguió atendiendo el pedido de misioneros. “La situación que expresan comerciantes es desesperante. Sobre todo, comercios céntricos que tienen venta de indumentaria, calzados, electrodomésticos, está muy difícil la situación.Los socios nos habían dicho que como mucho podrían aguantar cerrados entre 15 y 20 días. Hoy estamos hablando de una cuarentena de más de 36 días, es lógica la desesperación que hay”, comentó Sergio Bresiski, presidente de la CCIP.Explicó además que entre las consultas de los comerciantes a la entidad, se destaca la necesidad por volver a trabajar. “El socio llama y pide gestiones variadas, pero llega un momento en donde se nota que no hay más espalda financiera y entonces el reclamo general es volver a trabajar de cualquier forma. Lo ideal es poder atender en el local, pero si no se puede, pide gestionar para tratar de vender por delivery”, consideró.Valoró en tanto la mayor flexibilización. “En este escenario cualquier flexilización es buena. Ahora la apertura para vender on line debería ser para todos”.Finalmente, el directivo transmitió que ya hay negocios que proyectan su cierre. “Así como el año pasado cerraron 400 comercios por la crisis, ahora van a cerrar muchos por esta crisis. Los propietarios están cambiando su inversión hacia la construcción y eso es preocupante a futuro”.En tanto, Oscar Udema, propietario de Apolo Deportes, agregó que “el comercio no puede seguir sin vender. Al menos por internet tenemos que atender y esta posibilidad nunca se debería haber cortado. Fue una locura no vender mientras Mercado Libre seguía atendiendo normalmente”.En tanto, recordó que “teníamos la expectativa de abrir antes, pero ahora si no abrimos en mayo, no sé que comercios podrán seguir aguantando. A nosotros no nos dejaron vender, pero la municipalidad sí podía aceptar el pago de tasas; es increíble”.Y apuntó que “se necesitan medidas urgentes, tenemos que pagar alquileres, sueldos, servicios. Todos estamos de acuerdo en cuidar la salud y es lo más importante, pero también debemos cuidar de no enfermarnos económicamente”.Los empleados de hoteles y restaurantes están con una gran incertidumbre sobre el futuro de sus trabajos ya que el sector es el más perjudicado por el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por Nación.Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (Uthgra) filial Posadas se recordó que se esperan ayudas específicas para mantener las fuentes de empleo en Misiones.“Estamos como todo el país, acá se pagó el mes de marzo casi en su totalidad, pero hubo varias empresas que sólo cubrieron el pago por 20 días. Y sabemos que la situación es muy preocupante porque no hay forma de recaudar. Hay sólo un 10% de empresas que lograron sacar préstamos para asegurar salarios. Hay muchos empresarios que nunca se endeudaron y en este contexto no saben si van a poder devolver un crédito”, comentó Antonio Acosta, secretario general de Uthgra filial Posadas, que abarca a afiliados de casi toda la provincia a excepción de Puerto Iguazú.Acosta resaltó que en la difícil situación para mantener empleos en su sector “están codo a codo con los empresarios. Nos han dicho que el esfuerzo prioritario es seguir pagando los sueldos de sus empleados. En tanto a nivel nacional las grandes cámaras que agrupan al sector le explicaron al presidente que la recuperación demorará mucho tiempo, posiblemente un año. Y por eso se requiere una ayuda especial para sostener a las empresas vinculadas al turismo”.Por su parte, empleados de turismo agregaron que en algunos hoteles les garantizaron el sueldo hasta abril, pero no saben lo que pasará en el mes de mayo. Se indicó que además de los gastos de sueldos las empresas deben lidiar con el vencimiento de mercadería y alimentos que no pudieron ocupar. Estimaron que hay reservas para atender a turistas en junio, pero es incierto si esas visitas se llegarán a realizar.