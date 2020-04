Nación pone en marcha el uso de plasma de convaleciente

Domingo 19 de abril de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación anunció ayer la puesta en marcha del plan estratégico para regular el uso de plasma de convaleciente, es decir, de pacientes recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos. Se trata de un ensayo clínico experimental que procura obtener un medicamento a partir del plasma sanguíneo de personas que hayan enfermado de coronavirus y ya estén recuperadas, puesto que allí se encontrarían los anticuerpos necesarios que pueden ayudar a las personas que estén pasando por la enfermedad.Esta técnica podría ser una luz en el camino en lo que respecta al tratamiento de los infectados dado que ya fue usado anteriormente en lo que fue la gripe española de 1918, el H1N1 de 2009, el Sars en 2003 y la de Mers en 2012.Para el desarrollo del plan es indispensable obtener plasma de pacientes recuperados de Covid-19 y procesarlo industrialmente, para dar lugar a la fabricación de un medicamento experimental a partir de las inmunoglobulinas hiperinmunes.Se trata de componentes de la sangre humana utilizados para tratar enfermedades infecciosas o inflamatorias en algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, en las que las defensas atacan a los propios componentes del cuerpo.Los pacientes que se recuperaron de la infección contienen en el plasma de su sangre anticuerpos contra el virus. Aquellos convalecientes que se encuentran en condiciones de donar serán convocados progresivamente por la Red de Bancos de Sangre públicos y privados de todo el país, para así poder recolectar el plasma por medio de un procedimiento denominado aféresis.El Banco de Sangre de Misiones, que se encuentra en el Parque de la Salud de Posadas, cuenta con máquinas de aféresis y con sus profesionales alistados para el momento que se solicite el protocolo.“Esa es una opción que puede ser importante siempre y cuando los anticuerpos que produzcan las personas que tuvieron la enfermedad sean de tipo neutralizantes, si no, no tiene una acción específica porque si esto fuera así se utilizaría para todas las infecciones virales, inclusive el VIH, y sin embargo, el suero de los pacientes con estas infecciones virales no sirve”, destacó Miguel Dictar.En tanto añadió: “Es una buena opción pero hay que determinar qué tipos de anticuerpos son los que producen las personas infectadas y de acuerdo a eso ver el protocolo correspondiente. En la provincia se está empezando a trabajar en un proyecto al respecto”.El procedimiento se hace mediante las máquinas de aféresis, es un proceso muy parecido a la donación de sangre en la que se coloca al paciente recuperado a esta máquina que hace la extracción de sangre, el aparato separa el plasma y vuelve a introducir al donante los glóbulos rojos y demás células.Ginés González García, ministro de Salud de Nación, dijo que se creó un Registro Único de Ensayos Clínicos, en el que se centralizarán todos los ensayos realizados en el ámbito público y privado y así compartir los resultados obtenidos.