Fijan un piso de 26,6% a la tasa que pagan bancos por plazos fijos

Viernes 17 de abril de 2020 | 10:20hs.

En un intento por evitar un mayor desarme de los depósitos a plazos fijo, el Banco Central (BCRA) decidió fijarle un piso a la tasa de interés que los bancos deben pagar a los ahorristas minoristas que constituyan depósitos a plazo fijo.Estableció que las entidades deberán una ofrecer de aquí en más una tasa mínima que represente el 70% de la que perciben cuando le comprar sus Letras de Liquidez (Leliqs).En la actualidad, como les paga a los bancos una tasa del 38% nominal anual por esas inversiones, la tasa mínima que estos deberán ofrecer por un plazo fijo tradicional al ahorrista queda fijada en 26,60% anual.De este modo la medida fuerza a los bancos a aumentar en un promedio de 7 a 8 puntos las tasas que venían ofreciendo a los ahorristas por sus colocaciones a plazo fijo a 30 días en los últimos días.El stock de plazos fijos privados tradicionales estaba cayendo en unos $ 119.000 millones desde que se inició la cuarentena obligatoria y hasta el último lunes, lo que representa un riesgo extra en términos inflacionarios en tiempos en que la emisión monetaria se disparó para cubrir gastos sanitarios y sociales.Parte de esa baja obedeció a una cantidad de depósitos que fueron venciendo cuando las sucursales estaban cerradas y no se pudieron renovar ya que sus titulares, para hacerlo, prefieren concurrir a ellas.Prueba de ello es que los fondos no salieron del sistema si no que quedaron depositados en cuentas a la vista en la mayoría de los casos, lo que explica en buena medida el aumento en más de $250.000 millones registrado en igual lapso en cajas de ahorro y cuentas corrientes.Pero otra parte importante de la baja está relacionada con un desarme vinculado a la abrupta caída que sufrieron las tasas pasivas desde mediados de marzo: la que los bancos pagan por colocaciones típicamente minoristas cayó del 27 al 19% promedio en apenas 25 días,Esto llevó a algunos ahorristas a migrar hacia los plazos fijos indexados precancelables (colocaciones a un mínimo de 90 días pero que se pueden dar de bajar desde el día 31 a una tasa que también debe ser 70% de la que el BCRA paga por Leliqs al momento de constituirse) o retirar fondos para ir al dólar en la forma en que les fuera posible.