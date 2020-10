Expectativas ante las ventas por el Día de la Madre en comercios posadeños - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020 | 12:00hs.

Una diversidad de comercios en la ciudad de Posadas espera con ansias y amplias expectativas las ventas por la llegada del Día de la Madre. Para muchos rubros, la festividad de octubre es clave para hacer la diferencia en ventas. En distintos sectores ya se reflejaron compras anticipadas y ante la pandemia y el cierre de frontera esperan que la situación económica se vea mejorada cada vez más.





Diego Palombo, empresario del rubro Calzados e Indumentaria, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: "Venimos bien en la previa del Día de la Madre, gracias a Dios se reactivó bien la economía y los locales. Las ventas están siendo muy buenas, con muchas expectativas para esta fecha, nosotros estamos con dos locales apuntando a este día en particular que son el rubro calzados femeninos y la parte de deportes que también trabaja muy bien".





Y agregó que ahora con la diversificación amplia con opciones de pagos y dependiendo con los bancos y tarjetas, "hay descuentos de 25 por ciento en planes largos que ayuda a que no impacte tanto lo de la inflación".



Aumento de precios

"Depende el rubro estamos con una carrera en estos últimos dos meses por la situación del dólar en productos como ocurre en la zapatería que son brasileros y depende mucho de la moneda extranjera y estamos sufriendo aumentos de precios todas las semanas y meses pero si llevamos los precios a esos valores serían invendibles entonces lo que se hace es subsidiar nosotros un poco ese valor para que no golpee en los bolsillos de las personas", manifestó.



Además Palombo se refirió a la crítica situación que se está viviendo en las fábricas de industria nacional, "el deporte también tiene el 80 y hasta un 90 por ciento de productos importados y lo que se fabrica en Argentina no hay stock porque están cerradas, es una problemática porque no se consiguen y si se consiguen los precios son una locura, es imposible actualizar los precios con referencia al dólar".



"Calzados de primera línea no están llegando a Posadas y los que hay quedan en las principales ciudades del país como Buenos Aires o Córdoba, hay muchas cosas que están pasando que el consumidor no las conoce y es importante decirlo porque se viene una etapa complicada en cuanto a la industria nacional y nos vamos moviendo de acuerdo a lo que está pasando", sostuvo.



"Entre el Día del Padre y la Madre junto con Navidad son los días muy esperados y ahora con el tema de la pandemia y el cierre del puente las expectativas mejoran porque creemos que el flujo de compras se mantendrá de este lado. Generalmente la gente se anticipa para comprar los regalos pero esperamos que las ventas fuertes sean jueves, viernes y sábado aprovechando las bonificaciones con los planes Ahora que también se aprovecha muchísimo", comentó.