Elaboran sistema para que los $10 mil lleguen a todos los beneficiarios

Los que cobrarán ayuda de $10.000

Trabajadores informales.

Este caso es para los que no estén registrados por empleadores en las bases de Anses. Y que además no tengan otro ingreso de dinero más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Monotributistas de categorías A y B:

Destinado a los que no tengan otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo. En este punto desde Anses aclararon que si la familia está compuesta por dos trabajadores monotributistas, sólo podrá cobrar uno el beneficio. No ambos.



Trabajadoras de casas de familia.

En este rubro, desde Anses destacaron que el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo recibirán tanto las que estén trabajando de manera formal como las que no. Es decir todas las empleadas domésticas recibirán esta ayuda



Beneficiarias de Asignación Universal por Embarazo.

Este grupo también queda incluido en la ayuda del gobierno nacional.



Beneficiarios del Plan Progresar:

que tengan este beneficio como único ingreso.