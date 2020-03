El décimo día de cuarentena fue uno de los de mayor acatamiento

Lunes 30 de marzo de 2020

Por Facundo Alzaga interior@elterritorio.com.ar

Trámite Se habilitó el trámite para el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) que otorga el gobierno nacional. Hasta tanto, en Misiones aún tiene validez el salvoconducto expedido por la Policía y el certificado laboral. Para el trámite ingresar a web https://tramitesadistancia.gob.ar/

Hubo 112 infractores en 24 horas

Continúa el intenso operativo de la Policía de Misiones en conjunto con las fuerzas federales. Entre las 18 del sábado y las 18 de ayer hubo 112 demorados por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Además, fueron secuestrados 17 vehículos. Desde el pasado viernes 20, casi 1.700 personas fueron demoradas y notificadas por infringir la cuarentena establecida por la Nación. En tanto, en el país, unas 13.500 personas fueron detenidas, demoradas o notificadas por las fuerzas de seguridad.

Ayer se cumplió el décimo día de cuarentena obligatoria decretada por el gobierno y en la capital de la provincia de Misiones se vivió una de las jornadas de mayor acatamiento por parte de la población.Si bien hay que tener en cuenta que se trató de un domingo, uno de los días de la semana que comúnmente hay menos movimiento, lo de ayer llamó la atención por lo quieta que estuvo la ciudad de Posadas.Otro factor que pudo haber influido para que esto pase es que se comenzaron a transitar los últimos días de marzo y seguramente los ciudadanos tienen menos dinero en sus bolsillos, o lo están cuidando para llegar bien hasta que se cobren los sueldos.De todos modos, y más allá de los motivos que pudieron haber ayudado a que la gente se quede en su casa, en el día 10 la cuarentena fue casi absoluta en Posadas.“Hoy no pasó literalmente nada. La gente no se movió”, destacó el empleado de una estación de servicio ubicada en avenida San Martín y Quaranta. “Habrán venido unas 15 motos a cargar nafta y nada más”, coincidió su compañero encargado de los surtidores.A diferencia de otros días, en horas de las mañana las calles del centro tuvieron muy pocos autos. Algunas personas salieron para hacer las compras para el popular asado del domingo al mediodía, pero no mucho más. Los supermercados más importantes casi no tuvieron colas para ingresar, una imagen que no se había visto en días anteriores.Y si en la primera parte del día el movimiento de gente fue escaso, esa tendencia se acentuó en horas de la tarde.Las avenidas más transitadas de la ciudad lucieron vacías a tal punto de que tampoco se observaron muchos controles por parte de las fuerzas de seguridad porque casi no fueron necesarios.En la zona Oeste de la ciudad, la Prefectura estuvo controlando sobre la avenida Urquiza en su intersección con Jauretche, mientras que la Policía vigiló en avenida Centenario y Eva Perón, en el populoso barrio de Villa Cabello.En horas de la tarde, un grupo de agentes de la Policía de Misiones se ubicó en Quaranta y 213, pero casi no tuvo trabajo debido a la poca circulación de vehículos.Otro punto de la ciudad en el que se pudo constatar lo que se asegura en este informe fue Itaembé Guazú, en las afueras de Posadas. “Parece un barrio fantasma”, le aseguró una vecina a El Territorio.A pesar de la distancia entre un lugar y otro, en Villa Sarita el escenario fue bastante parecido. Sólo algunos vecinos salieron a hacer compras en las primeras horas de la mañana y luego regresaron a sus hogares para seguir cumpliendo con el deber de permanecer en casa.Además, otro punto para destacar fue que en los últimos días también se pudo observar que cada vez son más los posadeños que toman recaudos y se protegen cuando les toca salir de sus casas.Los guantes y los barbijos pasaron a ser una parte más de la indumentaria para muchos. También se debe valorar la solidaridad con las personas mayores, que son los que más riesgo corren si son afectados por el coronavirus.“Vos no toques nada, dejame que yo me encargo de todo”, le dijo una nieta a su abuela cuando ambas ingresaban a los cajeros automáticos de un banco ubicado sobre la calle Belgrano entre Buenos Aires y Félix de Azara.En definitiva, la de ayer fue una de las mejores jornadas en cuanto acatamiento de la población a la cuarentena y lo recomendable para todos sería que se mantenga esta misma tendencia.