Destacan exitoso fin de semana en ferias francas

Lunes 30 de marzo de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad de Posadas, en conjunto con el Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia, resolvió reabrir cinco ferias francas pero con restricciones.Así, este fue el primer fin de semana que funcionaron bajo estas nuevas medidas. El Territorio dialogó al respecto con José Villasanti, presidente de Ferias Francas de Posadas: “Estuvo muy bien el fin de semana, dentro de los cuidados y restricciones que hubo funcionó bien, de hecho faltó verdura, mucha gente se fue sin poder comprar. Como tenemos menos productores, la gente hace fila de más de dos cuadras”, comenzó explicando.En este sentido, destacó que en Villa Cabello hubo 20 productores, quince en Itaembé Miní y lo mismo en Villa Lanús. Estas son las tres ferias que a partir de ahora funcionan los sábados, mientras que en las de los domingos, que son chacra 32-33 y Santa Rita, hubo 18 y quince productores, respectivamente.“La idea es que el próximo fin de semana vengan otros productores que no les tocó esta vez y así vamos a ir hasta que salgamos de ésta, porque la producción hay que traer a la ciudad, no hay vuelta que darle, extremando las medidas de seguridad pero hay que traer”, afirmó Villasanti.Desde este punto de vista, expresó que los que pudieron participar este fin de semana están muy contentos y “querían que se los incluya de nuevo al otro pero les dije que no se puede, que hay que darle la oportunidad a otro que está en la misma situación hasta que se normalice todo. Todos tenemos que acomodarnos y ceder un poquito”, dijo. “Hay algunos que tienen mucha producción y la única comercialización de ellos es la feria”, agregó. Finalmente, resaltó la colaboración de la Policía, personal de Salud Pública y de la Municipalidad de Posadas, además de la predisposición de la gente que “es respetuosa y todos ponen su parte para que todo funcione”.