De los casos vinculados al paciente de Iguazú, 7 dieron negativo a Covid-19

Lunes 30 de marzo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Clubes de Posadas, con 500 camas El gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió e inspeccionó en las últimas horas el estado de situación de cada lugar previsto para ser ocupado por un posible brote de coronavirus en la provincia. Estuvieron en el recorrido, el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el de Deportes, Rafael Morgenstern; el diputado provincial Martín Cesino; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; y el diputado nacional Ricardo Wellbach.

El recorrido incluyó las instalaciones del Polideportivo Provincial Finito Gehrmann, el Club Huracán y el Club Crucero del Norte, que junto al Club Capri y el Cepard integran “el sistema de contingencia del que se dispondría una vez superada la infraestructura hospitalaria”.

El gobernador explicó que siempre es mejor disponer de menor cantidad de centros grandes en lugar de muchos pequeños “para optimizar el servicio médico y de enfermería”.

Asimismo Herrera Ahuad indicó que a estos lugares serán derivados los pacientes de baja complejidad, “es decir, aquellos que requieren terapéutica de sostén y cumplimentar su período de aislamiento, son los que dan positivo y aún pueden contagiar”. Tanto el Huracán como Crucero están listos, incluso con camas instaladas, que suman unas 500 en condiciones de ser utilizadas solamente en Posadas.

En cifras

121 personas terminaron con el aislamiento preventivo; entre las cuales se encuentra la esposa del primer caso que dio positivo en Misiones 491 personas están bajo seguimiento por catorce días continuos, por venir de zonas de riesgo

Misiones ya integra la red de laboratorios de diagnóstico

El segundo caso confirmado de coronavirus en la provincia, que se encuentra internado en el Samic de Puerto Iguazú, fue diagnosticado por el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), siendo la primera muestra procesada en la provincia desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia.Se tomaron muestras a otras ocho personas que tuvieron contacto directo con este paciente -empleado de una empresa de micros que se encargó de la repatriación de argentinos-, de las cuales siete arrojaron negativo para Covid-19 y sólo un paciente está en la lista de sospechosos de portar la enfermedad que afecta las vías respiratorias. Así lo confirmó anoche el Ministerio de Salud Pública en su parte epidemiológico.En la última semana fue intenso el trabajo de repatriación en el paso fronterizo Puerto Iguazú-Foz de Iguazú (Brasil). Por día llegaron a cruzar hasta mil argentinos, que habían salido del país pese al anuncio del presidente, Alberto Fernández, de medidas de restricción y aislamiento social. Operativos conjuntos de personal de Migraciones, Policía, Bomberos, Salud Pública -que incluyeron hasta carpas del Ejército Argentino- fueron parte de la rutina (ver página 10).De acuerdo al boletín diario de Salud Pública, en Misiones se mantienen los dos casos confirmados de Covid-19, el de la Ciudad de las Cataratas por un lado y el hombre de 71 años, de Posadas, por el otro.En cuanto a los casos descartados, la cifra se eleva a 38, con nexo epidemiológico establecido y descartado. Los casos desestimados son 56, a través de la profundización del interrogatorio clínico y epidemiológico.Sobre los aislamientos, el parte de ayer confirmó que son 491 las personas que están bajo seguimiento por catorce días continuos. Y son 121 los casos de aislamiento que llegaron a su fin.Antes de darse a conocer el parte oficial en horas de la noche de ayer, fuentes de la Policía informaron que se descartó coronavirus en uno de sus efectivos, señalado como paciente sospechoso, dado que estuvo trabajando en el Centro de Frontera días atrás.El propio uniformado, con prestación en la División Infantería Zona Norte Iguazú, publicó un video en sus redes sociales señalando que esperaba la confirmación de su test e instó a la población a que termine con la cadena de audios que contengan información falsa.“Quisiera pedirles que no viralicen audios e imágenes por WhatsApp que contienen falsa información. Todavía no tengo los resultados para saber si soy portador del Covid-19 y cuando los tenga los voy a compartir con todos. Espero salir de esta situación lo más rápido posible para poder portar mi uniforme y volver lo antes posible a mi puesto de trabajo nuevamente”, sostuvo en su cuenta de Facebook.El viernes se confirmó el primer caso de coronavirus en Misiones, un hombre de 71 años con residencia en Posadas y que había vuelto días anteriores de España, país considerado zona de riesgo.“El paciente presenta buena condición hemodinámica y cumple esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad”, precisaron. Se esperaba otorgarle el alta médica en las próximas horas.El posadeño que vive en el centro de la ciudad sigue internado en una habitación aislada del Hospital Madariaga de la capital misionera.Este paciente ingresó al país el 15 de marzo, informó que provenía de zona de riesgo y automáticamente se puso en aislamiento en su domicilio. No obstante, luego debió ser internado porque presentó un cuadro de fiebre.Fuentes oficiales aseguraron que se revisaron las cámaras de seguridad del edificio donde residen y se constató que cumplieron con el aislamiento. “No vimos ningún desplazamiento desde que la pareja notificó su arribo”, agregaron..Con la validación del Instituto Malbrán de Buenos Aires al Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), la provincia ya diagnostica casos de coronavirus, pasando a integrar de esta manera la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios. Esta red, según habían anunciado autoridades sanitarias en diálogo con El Territorio, se compone de 35 laboratorios del país. Estos laboratorios unidos bajo esa Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios, no necesitan remitir las muestras al Malbrán.En ese sentido, el Lacmi, que funciona en el Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga, obtuvo el viernes último la validación para realizar el diagnóstico. La muestra del segundo caso confirmado de Covid-19, el paciente de Puerto Iguazú, fue procesada en la provincia.La situación sanitaria es dinámica. Todavía resta ajustar determinadas cuestiones en el sistema, teniendo en cuenta que hubo jornadas en las que el boletín epidemiológico nacional no reflejaba lo diagnosticado en la provincia.Según la Nación, Misiones está en pleno proceso de transición por lo cual, se estima que demorará unos días unificar los datos publicados en los partes epidemiológicos.El Ministerio de Salud de la Nación comenzó con la entrega de 35.000 reactivos para diagnosticar Covid-19 en las 24 jurisdicciones, como parte del programa de descentralización.Se distribuirán 4.000 a la provincia de Buenos Aires; Chaco, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego recibirán 2.000 cada provincia. Otros 3.000 serán para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Chubut, Formosa, Misiones, Corrientes, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos recibirán 1.000 cada una, como así también los hospitales porteños Garrahan y Posadas.El protocolo se dispara ante la sospecha de una persona que haya tenido síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos y dificultad para respirar y tras un interrogatorio clínico, que busca establecer si el paciente estuvo en zona de contagio, por ejemplo.Una vez cumplimentado el aislamiento, se somete al paciente a un panel de 20 afecciones respiratorias, que, de arrojar el resultado negativo, se avanza en el reactivo para confirmar o descartar coronavirus.