Diego Milito abre la puerta para ser presidente de Racing

Pocas veces son las que se lo puede ver a Diego Milito brindando declaracioes a la prensa, ya que prefiere enfocarse en realizar su trabajo de la mejor manera posible. Pero en las últimas horas, decidió hablar y con algunas de sus respuestas revolucionó a todosn los hinchas de "La Academia".



"En un principio pensé que no era para mí. Pero reconozco que en los últimos tiempos me ha picado el bichito de ser presidente... No sé si éste es el momento. Si será más adelante. O si no será nunca. No lo tengo claro. Pero digamos que se me despertó un poquito el bichito, aunque no significa que vaya a serlo ni mucho menos", expresó en una entrevista al periodista Marcelo Sottile.