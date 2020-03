“Cuando tuvimos que jugar finales con Boca, ganamos”

Sábado 7 de marzo de 2020

Lejos de entrar en un clima de nerviosismo por la definición, el técnico de River, Marcelo Gallardo, se mostró sereno y sacó chapa recordando otras situaciones en las que su equipo dio la cara. Una nueva versión del ya clásico “que la gente crea”.

Frente a la definición contra el clásico rival, el Muñeco fue contundente en su respuesta: “No jugamos con Boca, jugamos con Atlético. No tenemos que prepararnos contra Boca. Cuando tuvimos que jugar finales contra Boca nos preparamos para eso y hemos ganado, ahora no es el caso”.

“Cómo no vamos a estar convencidos si somos un equipo que le encantan estos partidos definitorios. Nos encanta y nos motiva muchísimo”, agregó.

Gallardo amplió la idea, apelando a la fortaleza del grupo y descartó los pueda afectar algo externo: “Somos punteros del campeonato, estamos un punto arriba de Boca. Podemos tener momentos que no estamos bien, pero nada de lo de afuera nos va a alterar, no cambia absolutamente nada. Este equipo ya dio muestras de enfrentar partidos en condiciones adversas, y esta no lo es... el que piense que esto es un terreno adverso para nosotros está equivocado. Somos punteros y ganamos más de visitante que de local”, cerró.