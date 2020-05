Corrientes habilitó prácticas deportivas y Misiones se ilusiona

Martes 12 de mayo de 2020 | 02:00hs.

Por Roxana Ramírez

Se dice vía uits Argentina Tenis @AATenis

La primera provincia en volver a las canchas es Corrientes. Apretón de manos. Gracias al trabajo conjunto de la #AAT, la Federación Correntina de Tenis y las autoridades provinciales, este lunes 11 cientos de jugadores, alumnos y profes retomarán la actividad con los cuidados pertinentes.

“Trabajamos para que regrese el tenis a las provincias”

“Seguiremos trabajando para que, en el corto plazo, regrese en el resto de las provincias”, expresó Agustín Calleri, presidente de la Asociación, en un breve comunicado en redes sociales. Esta medida comenzó a regir a partir de ayer en la capital provincial y en simultáneo cada municipio de Corrientes podrá ir habilitando el retorno en sus distritos de esta actividad de carácter individual, que por ende no genera aglomeraciones.

“A nivel provincial, la medida significará el regreso a las canchas de cientos de jugadores, alumnos y profesores de tenis tras más de cincuenta días de aislamiento social, preventivo y obligatorio”, enunció el comunicado emitido por la AAT.



Jugaron el primer partido bajo protocolo

West Palm Beach, en Florida, Estados Unidosm acogió el UTR Pro Match Series, un torneo de exhibición cuyo cartel estuvo formado el italiano Matteo Berrettini, octavo jugador del mundo, y los estadounidenses Reilly Opelka, Tennys Sadgren y Tommy Paul y en el que se aplicaron por primera vez la medidas de seguridad sanitarias debido a la pandemia de la Covid-19.

Pasaron dos meses sin actividades deportivas y ayer una provincia tomó la posta para la vuelta de algunas disciplinas individuales y es la vecina Corrientes, que dio lugar al pedido de los clubes bajo estrictos protocolos de salubridad. Esta noticia fue tomada con buenos ojos por sus pares misioneros, como los de la Federación Misionera de Tenis.“Se abre una esperanza”, señaló el presidente de la Federación Misionera de Tenis (FMI), que semanas atrás presentó un protocolo similar en el Ministerio de Deportes de la provincia y están a la espera de una resolución favorable para que los jugadores puedan volver a las canchas tomando todos los recaudos.El anuncio del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, fue durante el fin de semana y permite que se pueda retomar la práctica de actividades que cumplan dos requisitos principales: individualidad y distancia. Los deportes grupales aún permanecen al margen, pero los que no impliquen contacto con otros ven el retorno como una posibilidad respetando protocolos.Entre las prácticas, Valdés mencionó al tenis, padel, natación, remo, ciclismo, equitación y golf. Tras ello, los clubes más importantes de Corrientes se organizan para brindar turnos para retomar tenis y natación. San Martín y Regatas definen las formas en estos días. Ambos, según explicita el diario Época, enseñan y cuentan con espacios destinados a la práctica de deportes individuales, pero serán días de evaluar protocolos para brindar las garantías necesarias a sus socios activos. Si bien Corrientes se encamina al retorno de una relativa ‘normalidad’ es necesario que se priorice acatar las recomendaciones para disminuir los riesgos de contagio del coronavirus.En sus redes sociales, la dirigencia del Club San Martín anunció que se preveía para anoche decidir “el protocolo sanitario a seguir en la institución, teniendo en cuenta la nueva autorización de actividades expuesta por el gobierno de Corrientes. Los deportes permitidos por el momento son natación y tenis, que sólo podrán realizarse con los estrictos controles de higiene y prevención expuestos por el Ministerio de Salud”.En to­dos los ca­sos con tur­nos y sin ha­bi­li­ta­ción de ves­tua­rios, de ma­ne­ra que no ha­ya aglo­me­ra­cio­nes. Por aho­ra no es­tán au­to­ri­za­dos que abran sus puer­tas los gim­na­sios.Res­pec­to al ci­clis­mo, en la ciudad de Corrientes se ha­bi­li­ta­rá el ve­ló­dro­mo y ha­brá otro cir­cui­to en­tre ruta 12 y el in­gre­so a San­ta Ana, sin ac­ce­der a la lo­ca­li­dad. Los in­te­re­sa­dos de­be­rán so­li­ci­tar los tur­nos que se­rán de 14 a 16 y de 16 a 18. Los pe­da­lis­tas de­be­rán cir­cu­lar siem­pre en pa­res, nun­ca uno atrás y otro ade­lan­te, si­no al cos­ta­do y de a dos. Los in­ten­den­tes fi­ja­rán los lu­ga­res en ca­da una de las lo­ca­li­da­des del in­te­rior.La provincia vecina es también pionera en el NEA en habilitar caminatas recreativas controladas por número de DNI, según días y hay cupos por lo que hay que solicitar permisos.En este contexto, Messa señaló que “es un gran antecedente y esperemos que nosotros también podamos pronto volver no sólo por los tenistas sino porque estamos preocupados por la vida de los clubes, los profesores y entrenadores”.Luego, el presidente de la FMI, que también forma parte de la comisión directiva del Club Itapúa, reflexionó que “tuvimos un abono de la cuota del 70 por ciento de los afiliados y lo que va a ser mayo y sin actividad, nadie va a pagar y hay empleados con 25 años de antigüedad; además, profesores de tenis están hace dos meses sin ingresos, porque no estuvieron contemplados en la ayuda de los 10.000 pesos como monotributistas y se hace difícil el día a día”.Además, destacó que la flexibilización de los deportes va a ser beneficioso “para todos, niños y grandes, por el estrés y la angustia que genera esto, hay gente que se banca, pero otras no”.Por el lado de pelota paleta, el presidente de la Asociación Misionera de Pelota Paleta, Silvio Giunta, compartió que “terminamos de armar un protocolo de seguridad sanitaria vamos a presentar esta semana, para cuando se habiliten los clubes. Nuestro deporte no tiene contacto físico y hay pocos jugadores en la cancha. En el caso de Corrientes, hay canchas de pelota paleta al aire libre y le da más posibilidades”.Es que en Posadas, el Mitre es el club que contiene la actividad, pero es bajo techo aunque el deporte, con protocolo se podría realizar.“Por ahora estamos entrenando la parte física de manera virtual y somos criteriosos, vamos a acatar la medida del gobierno”.En tanto, desde la natación el entrenador Gustavo Breitenbruch expresó que el protocolo para entrenar en la pileta climatizada del Capri “está presentado hace un mes y también ya hicimos pequeños apreciaciones y adecuaciones”.Finalmente, Breitenbruch acotó que si no hay nuevos contagios en la provincia “capaz la semana que viene haya alguna novedad. Todo depende de cómo sigue”.Misma situación lleva adelante la Asociación Misionera de Ciclismo, que días atrás adelantó a El Territorio, que presentó su protocolo en el Ministerio de Deportes y está a la espera de una resolución o realizar al menos una prueba piloto en localidades que no tengan casos de coronavirus.