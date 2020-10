Borrón y cuenta nueva - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020 | 07:50hs.

Por Cristian Avellanedadeportes@elterritorio.com.ar

Con la baja confirmada del torneo finalización 2020 del Federal A, Crucero dio por terminado un año que aparece entre los más negativos de su joven historia. Un club acostumbrado a las construcciones deportivas en tiempo récord, que hasta incluyó una participación en la primera división del fútbol argentino en el 2015, fue víctima del parate inédito.Hoy, la vuelta de página tiene que ser inmediata. El Colectivero retrocedió varios pasos para tomar el impulso necesario y encarar el proyecto 2021.“Veníamos barajando la posibilidad de bajarnos del torneo, simplemente faltaba que el Consejo Federal confirmara que no habría sanciones económicas y deportivas. Esto ocurrió el martes pasado, además de confirmarse la fecha para el regreso del torneo en noviembre”, inició el vicepresidente y coordinador de Crucero, Dardo Romero, en diálogo con El Territorio.“Estaba dentro de las posibilidades de que aparezca algún tipo de ayuda económica, pero lastimosamente no se dio y es entendible por la situación. Pusimos todo en la balanza, fue una decisión difícil de tomar pero creemos que fue la más indicada”, agregó.“Cuando empezó la pandemia a mediados de marzo, el club puso a disposición del Ministerio de Salud las cabañas y los alojamientos disponibles en el predio de Santa Inés. Hasta el día de hoy tenemos gente de la provincia y de otros lados que hacen la cuarentena en el club”.“La otra pata importante para bajarnos fue la económica. Hay muchos sponsors que se fueron y la verdad que es difícil conseguir los fondos para participar de un torneo tan costoso. Sabemos que hay muchos viajes e hisopados; además dentro de estos dos o tres meses que va a durar el torneo pueden cambiar los planes de cualquier equipo por la pandemia, y eso cuesta dinero”, siguió Dardo.Se sabe que el Consejo Federal de AFA no sancionará a los clubes que no participen del torneo a reanudarse en noviembre (tienen tiempo de confirmarlo hasta el lunes), por lo que la plaza en la tercera categoría está asegurada para Crucero. Así, sin palos en la rueda, la dirigencia se terminará de conformar en las semanas venideras para empezar con los lineamientos del nuevo plantel.En principio Carlos Marczuk seguirá al frente del equipo en el próximo campeonato. Será un plantel modesto, conformado en un 80 por ciento por canteranos y futbolistas de la Tierra Colorada.“La idea es armar una base con un 80 por ciento de chicos misioneros, darle la oportunidad al futbolista local, que tenga su chance de jugar un torneo profesional. Después iremos viendo con qué jugadores vamos mechando al plantel, eso dependerá de lo que necesite el entrenador”, remarcó Dardo.Así las cosas, se puede anticipar que el Colectivero reclutará a jugadores que se formaron en la cantera; además existe la posibilidad de traer algunos futbolistas que quedaron libres a mitad de año y hasta del mercado internacional, si la Fifa le levanta la sanción al club.Todo dependerá de una mejora económica, aunque Romero ya aclaró que en ese sentido la ‘casa está en orden’: “Dimos de baja a los jugadores con contrato a mitad de año y aún tenemos que solucionar la deuda con el club español Eldense, algo que está hablado y lo vamos a hacer en tres cuotas. Se puede decir que Crucero no tiene grandes deudas”.“Queremos iniciar la pretemporada el 2 o el 3 de enero, por lo que hay que armar un proyecto para que en dos o tres años Crucero esté en el Nacional B, ese es el objetivo a largo plazo”, cerró Dardo.